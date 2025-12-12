Viernes 12 de diciembre de 2025, p. 7
Tras la detención de Édgar Rodríguez El Limones, identificado como jefe de plaza del grupo delictivo Los Cabrera, en la región de La Laguna y presunto integrante de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias relacionadas con él y con empresas vinculadas a actividades ilícitas. Asimismo, fueron detenidos cinco integrantes de este grupo delictivo.
El gabinete de seguridad informó que, dado que “El Limones fue identificado como jefe de plaza y operador financiero de una célula delictiva que opera en la región Laguna, la UIF, perteneciente a la Secretaría de Hacienda) realizó el bloqueo de cuentas a varias personas de su círculo cercano”.
Además, las autoridades federales señalaron que “se realizó el bloqueo de empresas con diferentes giros –inmobiliaria, servicios integrales e ingeniería–, las cuales presentaban patrones financieros irregulares con aparentes recursos de procedencia ilícita; tenían características de empresas fachada, además de ser utilizadas para simular pagos de nómina y realizar operaciones de compraventa de vehículos de lujo, pagos en efectivo y transferencias fraccionadas, sin actividad económica real identificada”.
Detenidos
Autoridades federales detuvieron a cinco integrantes de la célula delictiva de Los Cabrera en Coahuila y Durango. Estas personas se encargaban de amedrentar y cobrar extorsiones a ganaderos y comerciantes de la región de La Laguna.
Información oficial refiere que los detenidos están relacionados con extorsión, lavado de dinero, así como extracción ilegal y venta de hidrocarburos sustraídos de Petróleos Mexicanos (Pemex).
“Durante estos operativos se cumplimentaron órdenes de cateo en diferentes inmuebles, tanto en Durango como en Coahuila, en los cuales se aseguró armamento, equipo táctico y vehículos”.