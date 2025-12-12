▲ Luego de la detención de Édgar Rodríguez, El Limones, autoridades ordenaron bloquear empresas inmobiliarias y de servicios integrales e ingeniería en las cuales circulaban recursos de procedencia ilícita. Foto SSPC

Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada

Viernes 12 de diciembre de 2025, p. 7

Tras la detención de Édgar Rodríguez El Limones, identificado como jefe de plaza del grupo delictivo Los Cabrera, en la región de La Laguna y presunto integrante de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias relacionadas con él y con empresas vinculadas a actividades ilícitas. Asimismo, fueron detenidos cinco integrantes de este grupo delictivo.

El gabinete de seguridad informó que, dado que “El Limones fue identificado como jefe de plaza y operador financiero de una célula delictiva que opera en la región Laguna, la UIF, perteneciente a la Secretaría de Hacienda) realizó el bloqueo de cuentas a varias personas de su círculo cercano”.

Además, las autoridades federales señalaron que “se realizó el bloqueo de empresas con diferentes giros –inmobiliaria, servicios integrales e ingeniería–, las cuales presentaban patrones financieros irregulares con aparentes recursos de procedencia ilícita; tenían características de empresas fachada, además de ser utilizadas para simular pagos de nómina y realizar operaciones de compraventa de vehículos de lujo, pagos en efectivo y transferencias fraccionadas, sin actividad económica real identificada”.