Política
Ver día anteriorViernes 12 de diciembre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Sociedad y Justicia
Cultura
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/12/12. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Política/Cárteles perjudican a EU: Noem/
A nterior
 
Cárteles perjudican a EU: Noem
 
Periódico La Jornada
Viernes 12 de diciembre de 2025, p. 6

La Secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, Kristi Noem, acusó ayer a los grupos mexicanos del crimen organizado de “perjudicar los intereses estadunidenses” durante una caótica sesión sobre las amenazas mundiales en la Cámara de Representantes.

“Los grupos del crimen organizado trasnacional, incluido el cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación, y otros grupos criminales perjudican los intereses estadunidenses. Nuestra infraestructura crítica se enfrenta a un panorama peligroso”, afirmó la funcionaria.

A nterior