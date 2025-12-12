De la Redacción

La Secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, Kristi Noem, acusó ayer a los grupos mexicanos del crimen organizado de “perjudicar los intereses estadunidenses” durante una caótica sesión sobre las amenazas mundiales en la Cámara de Representantes.

“Los grupos del crimen organizado trasnacional, incluido el cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación, y otros grupos criminales perjudican los intereses estadunidenses. Nuestra infraestructura crítica se enfrenta a un panorama peligroso”, afirmó la funcionaria.