La audiencia será el 13 de abril
Viernes 12 de diciembre de 2025, p. 6
Nueva York y Washington. La audiencia judicial para dictar la sentencia a Ismael El Mayo Zambada García fue postergada por unos tres meses por el juez federal Brian Cogan, encargado del caso ante un tribunal federal en Nueva York. La nueva fecha es el 13 de abril de 2026.
La postergación fue solicitada por su abogado defensor Frank Perez para poder preparar sus argumentos de mitigación sobre la sentencia ya que una buena parte de las pruebas y testimonios que se requieren “tienen que ser obtenidos de individuos ubicados en regiones de México que actualmente están padeciendo creciente violencia e inestabilidad”.
Zambada García enfrenta una sentencia máxima de cadena perpetua después de que en agosto, tras una negociación con el Departamento de Justicia, se declaró culpable de dos cargos criminales: participar en un negocio ilícito (el cartel de Sinaloa) y tráfico de co-caína a Estados Unidos.
Con su declaración, Zambada evitó un juicio en donde enfren-taba 17 cargos criminales en Nueva York, además de otros en Texas y Florida. No se han revelado los detalles sobre las condiciones de su acuerdo.
En su declaración de culpabilidad, afirmó que como parte de su negocio, promovió “la corrupción en mi país de policías, mandos militares y políticos” y que eso “continuó durante todos los años en que estuve en control”.
Su declaración de culpabilidad como parte de una negociación con las autoridades estadunidenses fue facilitada cuando el Departamento de Justicia anunció que no solicitaría la pena de muerte en este caso.
Es común que en este tipo de acuerdos, la declaración de culpabilidad del acusado se ofrece a cambio de una promesa de una reducción de condena por los fiscales, y el acusado se compromete a cooperar con los fiscales estadunidenses en otros casos pendientes o potenciales. No se revelan los detalles de estos acuerdos y sólo se sabrá más adelante si el acusado se convirtió en testigo cooperante o un testigo confidencial.
El abogado defensor difundió una declaración en agosto aclarando que el de su cliente con las autoridades estadunidenses “no se trata de una acuerdo de cooperación, y puedo afirmar categóricamente que no existe ningún acuerdo por el que esté cooperando con el gobierno de Estados Unidos ni con ningún otro gobierno”.
Perez agregó en esa fecha que “mi cliente también es consciente del impacto que este caso tiene en su estado de origen, Sinaloa. Hace un pedido a la población para que mantenga la calma, actúe con moderación y evite la violencia. El derramamiento de sangre no sirve para nada, sólo profundiza las heridas y prolonga el sufrimiento. Insta a su comunidad a mirar hacia la paz y la estabilidad para el futuro del estado”.
Lo tildan de narcoterrorista
En el caso de Zambada, el gobierno de Donald Trump se autoelogió por la captura del viejo líder del cartel de Sinaloa, afirmando que “nadie está fuera del alcance de la justicia estadunidense” y empleando el nuevo vocabulario de narcoterrorismo que ahora se usa para justificar las acciones militares contra embarcaciones en el Caribe, y la amenaza de guerra contra Venezuela y otros países.
La procuradora general, Pam Bondi, comentó en agosto pasado, después de la declaración de culpabilidad, que “este terrorista extranjero cometió crímenes horrendos contra el pueblo estadunidense, ahora pagará por esos crímenes al pasar el resto de su vida tras las rejas en una prision estadunidense”.
Enfatizo que con éste y otros casos “estamos desmantelando a estos narcoterroristas”.
Zambada se presentó por primera vez en Nueva York en septiembre del año pasado después de ser trasladado desde Texas adonde llegó con el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán el 25 de julio de 2024.