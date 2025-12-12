David Brooks y Jim Cason

Corresponsales

Periódico La Jornada

Viernes 12 de diciembre de 2025, p. 6

Nueva York y Washington. La audiencia judicial para dictar la sentencia a Ismael El Mayo Zambada García fue postergada por unos tres meses por el juez federal Brian Cogan, encargado del caso ante un tribunal federal en Nueva York. La nueva fecha es el 13 de abril de 2026.

La postergación fue solicitada por su abogado defensor Frank Perez para poder preparar sus argumentos de mitigación sobre la sentencia ya que una buena parte de las pruebas y testimonios que se requieren “tienen que ser obtenidos de individuos ubicados en regiones de México que actualmente están padeciendo creciente violencia e inestabilidad”.

Zambada García enfrenta una sentencia máxima de cadena perpetua después de que en agosto, tras una negociación con el Departamento de Justicia, se declaró culpable de dos cargos criminales: participar en un negocio ilícito (el cartel de Sinaloa) y tráfico de co-caína a Estados Unidos.

Con su declaración, Zambada evitó un juicio en donde enfren-taba 17 cargos criminales en Nueva York, además de otros en Texas y Florida. No se han revelado los detalles sobre las condiciones de su acuerdo.

En su declaración de culpabilidad, afirmó que como parte de su negocio, promovió “la corrupción en mi país de policías, mandos militares y políticos” y que eso “continuó durante todos los años en que estuve en control”.

Su declaración de culpabilidad como parte de una negociación con las autoridades estadunidenses fue facilitada cuando el Departamento de Justicia anunció que no solicitaría la pena de muerte en este caso.

Es común que en este tipo de acuerdos, la declaración de culpabilidad del acusado se ofrece a cambio de una promesa de una reducción de condena por los fiscales, y el acusado se compromete a cooperar con los fiscales estadunidenses en otros casos pendientes o potenciales. No se revelan los detalles de estos acuerdos y sólo se sabrá más adelante si el acusado se convirtió en testigo cooperante o un testigo confidencial.