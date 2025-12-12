Emir Olivares y Arturo Sánchez

Periódico La Jornada

Viernes 12 de diciembre de 2025, p. 5

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, aseguró que en la primera reunión entre los mandatarios de los dos países, Claudia Sheinbaum y Donald Trump, la semana pasada, coincidieron en la necesidad de una mayor seguridad en ambos lados de la frontera.

El diplomático declaró lo anterior en el marco de la segunda reunión del Grupo de Implementación de Seguridad México-Estados Unidos, realizada ayer por la mañana en la sede de la cancillería mexicana, donde representantes de alto nivel de ambos gobiernos dieron seguimiento a los trabajos bilaterales para combatir al crimen organizado trasnacional y garantizar la seguridad fronteriza.

“En el primer encuentro cara a cara entre @POTUS @realDonaldTrump y la presidenta @Claudiashein reafirmamos nuestro sentido de urgencia para que nuestros países sean más seguros, más prósperos y más fuertes”, publicó Johnson en redes sociales, luego de encabezar la delegación de su país. Por la parte mexicana acudió el encargado de despacho de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, subsecretario para América del Norte.