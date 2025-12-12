Viernes 12 de diciembre de 2025, p. 5
El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, aseguró que en la primera reunión entre los mandatarios de los dos países, Claudia Sheinbaum y Donald Trump, la semana pasada, coincidieron en la necesidad de una mayor seguridad en ambos lados de la frontera.
El diplomático declaró lo anterior en el marco de la segunda reunión del Grupo de Implementación de Seguridad México-Estados Unidos, realizada ayer por la mañana en la sede de la cancillería mexicana, donde representantes de alto nivel de ambos gobiernos dieron seguimiento a los trabajos bilaterales para combatir al crimen organizado trasnacional y garantizar la seguridad fronteriza.
“En el primer encuentro cara a cara entre @POTUS @realDonaldTrump y la presidenta @Claudiashein reafirmamos nuestro sentido de urgencia para que nuestros países sean más seguros, más prósperos y más fuertes”, publicó Johnson en redes sociales, luego de encabezar la delegación de su país. Por la parte mexicana acudió el encargado de despacho de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, subsecretario para América del Norte.
El entendimiento fue firmado por ambos gobiernos el pasado 3 de septiembre durante la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien fue recibido por la mandataria mexicana.
Los acuerdos se basan en “desmantelar” los cárteles de las drogas; contrarrestar el tráfico de estupefacientes, en particular el fentanilo; detener el tráfico ilícito de armas de Estados Unidos a México, limitar la migración irregular, fortalecer la seguridad fronteriza, combatir el financiamiento ilícito, prevenir el robo de combustible e incrementar investigaciones y procesos legales.
En un breve comunicado, la cancillería indicó que ayer “se dio seguimiento a las acciones derivadas del Programa de Cooperación de Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley, acordado por ambos gobiernos, siempre bajo los principios que enmarcan la relación bilateral: respeto irrestricto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y colaboración sin subordinación”.
Johnson reconoció los avances y reiteró “la importancia de profundizar nuestra colaboración”.