Andrea Becerril y Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Viernes 12 de diciembre de 2025, p. 5

Senadores y especialistas coincidieron en que México debe mantener y reforzar sus políticas de apoyo a los migrantes, ante la criminalización que enfrentan en Estados Unidos.

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, expuso que en 2024 el trabajo de los mexicanos aportó 781 mil millones de dólares al producto interno bruto (PIB) del vecino país del norte. “Si tal aportación correspondiera a un país independiente, sería hoy la décima economía más grande del mundo”.

Sin embargo, recalcó que a pesar de esa enorme contribución, “nuestras paisanas y paisanos” han enfrentado más discriminación, políticas hostiles y discursos que buscan estigmatizarlos cada vez más”.

“Nuestras hermanas y hermanos migrantes son personas de bien, solidarias y profundamente trabajadoras; con su esfuerzo cotidiano no sólo sostienen a sus familias, sino que también mueven economías enteras y contribuyen al bienestar de nuestra patria, a pesar de la distancia”, insistió la senadora Castillo.

Destacó que sólo el año pasado las remesas desde el extranjero alcanzaron una cifra récord de 64 mil 745 millones de dólares, recursos que se traducen en alimentos, vivienda, educación y bienestar para los mexicanos y las mexicanas.

Hizo notar que por ello es tan importante la labor que desarrolla la primera senadora migrante en la historia de esa cámara, Karina Ruiz Ruiz, “quien ha a sido la voz” de los connacionales que enfrentan “esa lamentable situación” en Estados Unidos.

Por su parte, la senadora Ruiz Ruiz expuso que México debe respetar la movilidad de las personas y ser un ejemplo para el Estados Unidos, porque las y los migrantes impulsan el desarrollo de las naciones. “Por eso no debemos deshumanizar ni criminalizar la migración”.