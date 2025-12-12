Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Viernes 12 de diciembre de 2025, p. 5

De parte del gobierno de Estados Unidos “tiene que haber un reconocimiento a la importancia de nuestros hermanos migrantes”, sostuvo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Con el presidente (Donald) Trump siempre hablo bien (de ellos), digo que los mexicanos que viven en Estados Unidos son trabajadores, buenas personas, ayudan a la economía” de ese país.

Además, “el número de personas que no tiene papeles migratorios es muy poca comparada con la cantidad de mexicanos que viven allá, de distintas generaciones”.

Lo que “tiene que ver con una reforma migratoria en realidad son temas que se tocan entre el Departamento de Estado y el gobierno de México” por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

–¿Se está viendo con buenos ojos esta propuesta? –se le preguntó.

–No hay tema particular sobre ello; es parte de los trabajos que desarrollamos en materia migratoria y hay tres temas principales con Estados Unidos: migración, seguridad y comercio -–respondió la mandataria.

También resaltó que los consulados de México en Estados Unidos tienen la responsabilidad de atender “con humanismo y visión de respeto a los derechos humanos a nuestros hermanos migrantes” y donde hay quejas o problemas “de inmediato se atiende”.