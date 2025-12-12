Alexia Villaseñor

Periódico La Jornada

Viernes 12 de diciembre de 2025, p. 4

El gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley General de Aguas y la reforma, adiciones y derogaciones de la Ley de Aguas Nacionales, recientemente discutidas y aprobadas por el Congreso de la Unión.

Derivado de esta legislación, se pone en marcha la Estrategia Nacional Hídrica, que será elaborada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y aprobada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) la cual tendrá un enfoque sistémico y contendrá una evaluación de las acciones y medidas puestas en marcha en el país, así como su desempeño en el contexto internacional.

Las proyecciones de emisiones y las metas se fijarán a 10, 20, 40 y 70 años, y deberán revisarse cada década para conocer si hay desviaciones en las estimaciones proyectadas junto con los resultados evaluados y actualizarse, si así es requerido, por la Conagua, la Semarnat y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA).