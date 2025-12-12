Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Viernes 12 de diciembre de 2025, p. 4

En el marco de las negociaciones del Tratado de Aguas de 1944, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ratificó su voluntad de cumplir con la entrega del líquido “que se pueda”, más allá de la amenaza del mandatario estadunidense, Donald Trump, de imponer más aranceles a México por verter “millones de litros” sin tratar al río Tijuana.

Afirmó que “está desinformado” de que hay dos acuerdos para sanear el afluente. El primero, declaró, “se firmó con el presidente (Andrés Manuel) López Obrador y derivó en la construcción de una planta de tratamiento que hicieron los ingenieros militares y que ya está funcionando”.

El segundo, dijo, fue el entendimiento que la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, firmó con el titular de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, Lee Zeldin, “inclusive fueron a Tijuana”, remarcó.

Ayer señaló que ese esquema “tiene que ser aterrizado en el acuerdo que se va a firmar” y los estadunidenses “tienen que cumplir con ampliar una planta de tratamiento en San Diego, y todavía no lo hacen”.

Por nuestra parte, dijo, “vamos a realizar a partir del próximo año una serie de colectores y la ampliación de la planta de tratamiento”.

Tras señalar que “durante muchos años parte del drenaje de Tijuana se vertía al Pacífico”, afirmó que buscan evitar esa contaminación. A lo mejor “Trump no estaba suficientemente informado o no sé, no podemos determinar cuál fue la razón por la cual hizo esta publicación”, pero no hay problema, porque “ya hay acuerdo desde hace rato”.