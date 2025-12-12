Viernes 12 de diciembre de 2025, p. 4
En el marco de las negociaciones del Tratado de Aguas de 1944, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ratificó su voluntad de cumplir con la entrega del líquido “que se pueda”, más allá de la amenaza del mandatario estadunidense, Donald Trump, de imponer más aranceles a México por verter “millones de litros” sin tratar al río Tijuana.
Afirmó que “está desinformado” de que hay dos acuerdos para sanear el afluente. El primero, declaró, “se firmó con el presidente (Andrés Manuel) López Obrador y derivó en la construcción de una planta de tratamiento que hicieron los ingenieros militares y que ya está funcionando”.
El segundo, dijo, fue el entendimiento que la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, firmó con el titular de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, Lee Zeldin, “inclusive fueron a Tijuana”, remarcó.
Ayer señaló que ese esquema “tiene que ser aterrizado en el acuerdo que se va a firmar” y los estadunidenses “tienen que cumplir con ampliar una planta de tratamiento en San Diego, y todavía no lo hacen”.
Por nuestra parte, dijo, “vamos a realizar a partir del próximo año una serie de colectores y la ampliación de la planta de tratamiento”.
Tras señalar que “durante muchos años parte del drenaje de Tijuana se vertía al Pacífico”, afirmó que buscan evitar esa contaminación. A lo mejor “Trump no estaba suficientemente informado o no sé, no podemos determinar cuál fue la razón por la cual hizo esta publicación”, pero no hay problema, porque “ya hay acuerdo desde hace rato”.
Indicó que “más allá del cinco por ciento de las tarifas que planteó (el estadunidense) en su publicación (del miércoles), el agua que se puede entregar es la que se puede, no se puede entregar más”.
Está determinada, afirmó la mandataria, por la precipitación pluvial de 2025 y “la cantidad que puede trasvasarse y la que se puede entregar, a partir de la infraestructura física que se tiene”. Pero siempre existe “nuestra voluntad para cumplir el tratado”.
Precisó que técnicos de ambos países continúan trabajando en la mesa sobre el tratado de aguas con la voluntad de alcanzar un acuerdo –lo cual esperaba ayer–, “sin necesidad de llegar a un asunto de tarifas y otros temas”.
Insistió que tiene que haber reconocimiento de ambos países de que “fueron cinco años de sequía; que México no haya entregado las aguas durante el quinquenio no es porque no quisiera, sino porque no había”.
El propio tratado establece que “si no se entregó” en ese lapso, “se puede en los cinco años siguientes… Se está trabajando en cuánto tiempo podría hacerse, todo depende de cuánta lluvia tengamos”.
En las mesas, añadió, se determina según con lo establecido en el tratado, “cuánta agua se puede entregar y cuándo, de acuerdo con las posibilidades físicas y cantidad de agua que tiene México, sin afectar el consumo humano ni a los agricultores mexicanos”.