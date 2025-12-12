Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia

Tras señalar que las concesiones de la familia LeBaron en Chihuahua son “parte de la corrupción y los privilegios del pasado”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo planteó que a partir de la nueva Ley de Aguas se deben instalar mesas de trabajo para poner orden, lo que incluye determinar pozos ilegales, sustitución de cultivos y reubicación o reorientación de empresas.

“Imagínense, una persona –Alex LeBaron– llega a ser delegado de Conagua (Comisión Nacional del Agua) y se otorga a sí mismo y a su familia concesiones (de manera) totalmente ilegal, vinculado con privilegios y por lo menos intereses ligados al gobierno. Lo que era el pasado”, sostuvo.

Subrayó que “la razón de la nueva Ley de Aguas y de las reformas a la Ley de Aguas Nacionales es que todo eso se ponga en orden y que no vuelva a ocurrir… que las zonas que no tienen agua, realmente pueda garantizarse ese derecho humano”.

En su conferencia de prensa matutina e interrogada sobre las concesiones que entregó Alex LeBaron a su familia, la Presidenta afirmó que es “un problema de un uso poco eficiente del agua y de acaparamiento en la zona. Por eso muchos se opusieron a la ley, porque lo que busca es ordenar el uso del agua en el país”.