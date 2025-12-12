Alonso Urrutia y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Viernes 12 de diciembre de 2025, p. 3

En lo que constituyó su presentación ante el Consejo de Seguridad Pública, la presidenta Claudia Sheinbaum y los gobernadores, la nueva fiscal general de la República, Ernestina Godoy, asumió que el papel de esta instancia es determinante para los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad. El fortalecimiento de la coordinación con el gabinete de seguridad y los gobiernos y fiscalías estatales es primordial para dar respuesta a los desafíos que enfrenta el país, reconoció.

Godoy subrayó que, desde su llegada al cargo, asumió la relevancia de esta coordinación y de inmediato diseñó un “plan emergente” de acciones para obtener resultados en el corto plazo. Entre las prioridades del plan se encuentra el fortalecimiento de las representaciones de la FGR a nivel estatal y el desarrollo de un nuevo modelo de investigación e inteligencia, siempre respetando los estándares probatorios que exige el sistema penal mexicano.

Destacó que se trabaja en una restructuración interna, modernización y fortalecimiento de la Agencia de Investigación Criminal, priorizando su actuación en los delitos de alto impacto. Godoy reconoció la magnitud de los desafíos que enfrenta, afirmando que las víctimas del delito merecen un sistema integral de prevención, investigación, administración e impartición de justicia a la altura de las circunstancias.