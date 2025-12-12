Viernes 12 de diciembre de 2025, p. 3
En lo que constituyó su presentación ante el Consejo de Seguridad Pública, la presidenta Claudia Sheinbaum y los gobernadores, la nueva fiscal general de la República, Ernestina Godoy, asumió que el papel de esta instancia es determinante para los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad. El fortalecimiento de la coordinación con el gabinete de seguridad y los gobiernos y fiscalías estatales es primordial para dar respuesta a los desafíos que enfrenta el país, reconoció.
Godoy subrayó que, desde su llegada al cargo, asumió la relevancia de esta coordinación y de inmediato diseñó un “plan emergente” de acciones para obtener resultados en el corto plazo. Entre las prioridades del plan se encuentra el fortalecimiento de las representaciones de la FGR a nivel estatal y el desarrollo de un nuevo modelo de investigación e inteligencia, siempre respetando los estándares probatorios que exige el sistema penal mexicano.
Destacó que se trabaja en una restructuración interna, modernización y fortalecimiento de la Agencia de Investigación Criminal, priorizando su actuación en los delitos de alto impacto. Godoy reconoció la magnitud de los desafíos que enfrenta, afirmando que las víctimas del delito merecen un sistema integral de prevención, investigación, administración e impartición de justicia a la altura de las circunstancias.
“La procuración de justicia es un elemento fundamental en la cadena de prevención y persecución del delito. La transformación de la institución que ahora encabezo es esencial”, afirmó Godoy, quien recibió el respaldo de los gobernadores durante la sesión.
Durante su presentación de objetivos y estrategias, la titular de la FGR subrayó que “la autonomía de la fiscalía debe honrarse y garantizarse, pero con visión de Estado, con trabajo eficiente y con resultados. Combatiremos la impunidad, garantizando el respeto a los derechos humanos; impregnaremos en todas las estructuras de la Fiscalía la visión humanista del derecho penal”.
Finalmente, Godoy enfatizó la necesidad de consolidar una mayor interacción y sinergia con las fiscalías estatales, para fortalecer las investigaciones, mejorar la judicialización de los casos y aumentar las sentencias condenatorias, siempre con respeto irrestricto a la dignidad y derechos humanos y en estricto apego al debido proceso.