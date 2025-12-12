▲ Durante la sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó la reforma que reconoció a la extorsión como un delito federal. Foto Marco Peláez

Alonso Urrutia y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Viernes 12 de diciembre de 2025, p. 3

Ante gobernadores y su gabinete de seguridad, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que, más allá de las diferencias en otros ámbitos, la coordinación entre Federación y estados ha permitido reducir 37 por ciento los índices de homicidios y otros delitos de alto impacto. Llamó a cerrar filas y combatir la extorsión en el país, uno de los ilícitos más sensibles por su impacto social y de los pocos que han mantenido una tendencia al alza, comenzando con la homologación de las legislaciones locales con la reforma federal.

Durante la sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad, Sheinbaum consideró que “uno de los grandes retos, además de todo el trabajo de coordinación, es avanzar más en la erradicación de la extorsión en el país. Por eso esta modificación que hubo en la Constitución, en las leyes ¿Cuál es la idea? La extorsión estaba asociada a un delito estatal principalmente, y dependía de la denuncia de un ciudadano. La modificación lo que hace es involucrarlo también como un delito federal, que pueda ser investigado desde la Fiscalía General de la República”.

En la sesión, Sheinbaum recibió el respaldo de todos los gobernadores (de extracción morenista, panista, priísta y de Movimiento Ciudadano) a la Estrategia Nacional de Seguridad emprendida por el gobierno federal, lo que ha permitido reducir la incidencia de los delitos de alto impacto. En respuesta, la mandataria resaltó los cuatro ejes de esta política: atención a las causas, fortalecimiento de la Guardia Nacional, mayor inteligencia e investigación, subrayando el viraje que ha tenido el Centro Nacional de Inteligencia.

“Estamos fortaleciendo un sistema nacional. Pocas veces hablamos de esto, pero el Centro Nacional de Inteligencia estaba diseñado para la seguridad nacional y hoy lo estamos orientando de manera muy importante a la seguridad pública, en coordinación con la inteligencia naval, militar y las de los distintos estados con sus características, y hacerlo un delito que se persiga de oficio y que tenga una sanción mayor.”