l cine tiene la capacidad de cambiar nuestra perspectiva de los hechos históricos. Prueba de ello es que a millones resulta inconcebible la idea de otra Cleopatra que no sea Elizabeth Taylor, actriz que creó un mito para los anales de la historia y del cine, pues la esplendorosa película de 1963 casi lleva a la quiebra a la 20th Century Fox.

Pero la bella mujer que gobernó Egipto durante 22 años, de quien se dice que se quitó la vida al ser mordida por una serpiente; la que gracias al cine y la publicidad es figura universal de la cultura pop, objeto de consumo, musa de la moda, marca publicitaria, era otra persona, como se muestra en la exposición El Misterio de Cleopatra en el Instituto del Mundo Árabe de París.

Ella es la figura femenina más popular de la historia. Sarah Bernhardt la interpretó en teatro; en el cine, además de Taylor, Theda Bara, Sophia Loren y Mónica Bellucci.

Ahora la exhibición en París nos aproxima a lo que en realidad fue gracias a descubrimientos históricos y arqueológicos recientes. Todo en el contexto económico, político y religioso de su época, cuando Egipto era un reino próspero, y su capital, Alejandría, centro del mundo helenístico y el comercio.