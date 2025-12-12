“Generación Z”: tercer intento // Después del Zócalo sabatino // Opositores disfrazados de jóvenes // Corina: historias y “ayuda” de EU
stá convocada para este domingo la tercera marcha opositora parapetada tras la fraudulenta etiqueta mercadológica de la “generación Z”. La primera de ellas tuvo una asistencia reducida, muy contrastante con las apocalípticas profecías de algunos de sus voceros; lo más notable fue la violencia de grupos que derribaron vallas protectoras de Palacio Nacional; la segunda caminata fue francamente patética: desairada, sin siquiera algunas de las recicladas figuras muy adultas que sí participaron en el primer intento. Ahora, en temporada prenavideña, realizarán su postrer acometida del año.
En esta ocasión, los opositores mal disfrazados de presunta insurrección juvenil tendrán como punto de referencia comparativa la reunión masiva que en la Plaza de la Constitución se realizó el sábado anterior para expresar apoyo a la presidenta Sheinbaum.
Ahí, la mandataria pronunció un discurso con señalamientos directos a estos grupos opositores. Retórica de confrontación en puntos particulares pero, sobre todo, una excitación al debate político, al contraste de ideas y argumentos. Entre otros puntos, señaló que los conceptos de patria y libertad no corresponden a las derechas, y aseguró que el activismo juvenil está del lado del proceso denominado 4T.
La sabatina alocución claudista rechazó la guerra propagandística sucia y el uso de “consultores” mediáticos especializados en la mentira, y puntualizó que la narcopolítica en México ha estado del lado de gobiernos y políticos de derecha, como Felipe Calderón y su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, sentenciado y preso por asuntos criminales en Estados Unidos.
Los opositores no han podido salir de las rutinas de la descalificación adjetivada y la esperanza de que fuerzas exteriores les ayuden a recuperar lo que social y electoralmente no han podido. No hay una mínima producción ideológica, una propuesta programática seria ni la aparición de algún tipo de liderazgo creíble (se ha tratado de impulsar a la actual presidenta municipal de Uruapan y su movimiento del sombrero, sin que esté prendiendo a nivel nacional dicho proyecto).
Habrá de verse este domingo si el tercer intento de la vieja política opositora-“Generación Z” logra expresarse con contundencia numérica, organización y discurso notables, o queda en un tanteo fallido más, en una demostración de fin de año de la insuficiencia opositora aun cuando haya tratado de camuflarse de juventud Z.
Sin dar detalles probatorios de su dicho, la impugnada receptora a trasmano del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado Parisca (su hija fue quien físicamente la representó en el acto correspondiente), aseguró que para salir de Venezuela rumbo a Oslo hubo de librar peligros varios, que se ha negado a precisar para, dijo, no poner en riesgo a quienes le ayudaron a una travesía muy complicada.
Ya en la capital de Noruega, la activista que confrontó al gobierno de Hugo Chávez, y ahora lo hace con Nicolás Maduro, declaró a periodistas que “tuvimos apoyo del gobierno de Estados Unidos” para cumplir el itinerario de presunta gravedad extrema. Según medios convencionales gringos, en una fase de ese viaje hubo de utilizar una lancha, por lo cual se avisó a Washington para que no fueran a bombardearla, como han hecho con otras embarcaciones.
No llegar a la entrega del Nobel le ha permitido a Machado Parisca dobletear en cuanto a atención mediática y política, pues ahora está cumpliendo una agenda de encuentros en pro de su causa y está considerando realizar una gira por ciudades europeas. No es ésta la primera vez que practica una suerte de suspenso, con historias no comprobadas, para tratar de potenciar su fuerza política.
Y, mientras este jueves se ha realizado una reunión de la presidenta Sheinbaum con gobernadores (con el tema del combate a la extorsión), en la que se planteó la necesidad de coordinación de la fiscalía federal con las estatales, objetivo que no se pudo lograr con el displicente (por decir lo menos) Alejandro Gertz, ¡hasta el próximo lunes!
