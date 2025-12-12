▲ CONTRA LA EXTORSIÓN. La presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ayer durante la reunión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad. Foto Marco Peláez

stá convocada para este domingo la tercera marcha opositora parapetada tras la fraudulenta etiqueta mercadológica de la “generación Z”. La primera de ellas tuvo una asistencia reducida, muy contrastante con las apocalípticas profecías de algunos de sus voceros; lo más notable fue la violencia de grupos que derribaron vallas protectoras de Palacio Nacional; la segunda caminata fue francamente patética: desairada, sin siquiera algunas de las recicladas figuras muy adultas que sí participaron en el primer intento. Ahora, en temporada prenavideña, realizarán su postrer acometida del año.

En esta ocasión, los opositores mal disfrazados de presunta insurrección juvenil tendrán como punto de referencia comparativa la reunión masiva que en la Plaza de la Constitución se realizó el sábado anterior para expresar apoyo a la presidenta Sheinbaum.

Ahí, la mandataria pronunció un discurso con señalamientos directos a estos grupos opositores. Retórica de confrontación en puntos particulares pero, sobre todo, una excitación al debate político, al contraste de ideas y argumentos. Entre otros puntos, señaló que los conceptos de patria y libertad no corresponden a las derechas, y aseguró que el activismo juvenil está del lado del proceso denominado 4T.

La sabatina alocución claudista rechazó la guerra propagandística sucia y el uso de “consultores” mediáticos especializados en la mentira, y puntualizó que la narcopolítica en México ha estado del lado de gobiernos y políticos de derecha, como Felipe Calderón y su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, sentenciado y preso por asuntos criminales en Estados Unidos.

Los opositores no han podido salir de las rutinas de la descalificación adjetivada y la esperanza de que fuerzas exteriores les ayuden a recuperar lo que social y electoralmente no han podido. No hay una mínima producción ideológica, una propuesta programática seria ni la aparición de algún tipo de liderazgo creíble (se ha tratado de impulsar a la actual presidenta municipal de Uruapan y su movimiento del sombrero, sin que esté prendiendo a nivel nacional dicho proyecto).