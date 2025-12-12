E

l sondeo de esta semana abordó el encuentro de la presidenta Sheinbaum con Trump en Washington. ¿Cómo calificas su actuación? Los resultados, en la gráfica:

Metodología

el sondeo se hizo en redes sociales con la app SurveyMonkey. Participaron 4 mil 57 personas. Votaron así: YouTube, 2 mil 400; X, 344; Facebook, 462; El Foro México, 254; Instagram, 361 y Threads 236.

Algunas opiniones

X:

Me parece que la presidenta Sheinbaum brilló en el evento, sin dejarse opacar por el marcado machismo que caracteriza al futbol, presentándose ante Trump como la digna mandataria de un país con un gran legado cultural.

[email protected] /Acapulco

Sin alardes, pero tampoco sin complejos, sencilla, siempre orgullosa de ser mexicana se presentó la presidenta @claudiashein mirando de frente, orgullosa de su país y de la valía de los mexicanos.

Copenhague2008 /Hidalgo

Facebook:

En un evento de aparente insignificancia política, la Presidenta no pierde la compostura a pesar de que el tipo trata de imponer su grotesco comportamiento

Oscar Monroy Hermosillo /Guadalajara

No sólo esta vez, considero que la doctora Sheinbaum ha tenido una actuación digna y de defensa de la soberanía de nuestro país cada vez que tiene comunicación con el presidente de Estados Unidos

Ma. Eugenia Rodríguez /Toluca

Se vio muy bien mi Presidenta, me gustó toda su actuación y cómo supo llevar muy bien a Donald Trump y al primer ministro de Canadá.

Norberto Fernández /Ciudad de México

El Foro México:

Presidenta: la amo.

J. Pérez/Ensenada

Yo creo que la actuación de la presidenta Dra. Claudia Sheinbaum en la reunión con el presidente de EUA: Donald Trump, fue la de una excelente estadista.

Bertha Alicia Baizabal Valerio /Veracruz