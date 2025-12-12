Opinión
Dinero

Sheinbaum frente a Trump: dignidad y fuerza // Orgullo de los mexicanos // Redes sociales le asignan alta calificación

E

l sondeo de esta semana abordó el encuentro de la presidenta Sheinbaum con Trump en Washington. ¿Cómo calificas su actuación? Los resultados, en la gráfica:

Metodología

el sondeo se hizo en redes sociales con la app SurveyMonkey. Participaron 4 mil 57 personas. Votaron así: YouTube, 2 mil 400; X, 344; Facebook, 462; El Foro México, 254; Instagram, 361 y Threads 236.

Algunas opiniones

X:

Me parece que la presidenta Sheinbaum brilló en el evento, sin dejarse opacar por el marcado machismo que caracteriza al futbol, presentándose ante Trump como la digna mandataria de un país con un gran legado cultural.

[email protected] /Acapulco

Sin alardes, pero tampoco sin complejos, sencilla, siempre orgullosa de ser mexicana se presentó la presidenta @claudiashein mirando de frente, orgullosa de su país y de la valía de los mexicanos.

Copenhague2008 /Hidalgo

Facebook:

En un evento de aparente insignificancia política, la Presidenta no pierde la compostura a pesar de que el tipo trata de imponer su grotesco comportamiento

Oscar Monroy Hermosillo /Guadalajara

No sólo esta vez, considero que la doctora Sheinbaum ha tenido una actuación digna y de defensa de la soberanía de nuestro país cada vez que tiene comunicación con el presidente de Estados Unidos

Ma. Eugenia Rodríguez /Toluca

Se vio muy bien mi Presidenta, me gustó toda su actuación y cómo supo llevar muy bien a Donald Trump y al primer ministro de Canadá.

Norberto Fernández /Ciudad de México

El Foro México:

Presidenta: la amo.

J. Pérez/Ensenada

Yo creo que la actuación de la presidenta Dra. Claudia Sheinbaum en la reunión con el presidente de EUA: Donald Trump, fue la de una excelente estadista.

Bertha Alicia Baizabal Valerio /Veracruz

Foto

No mostrar ningún asomo de debilidad ni mucho menos de sumisión ante la arrogante estupidez de este representante del país más agresivo del mundo. Eso es lo importante.

Hugo Carbajal Aguilar /Cuernavaca

Brillante y sólida nuestra Presidenta, nadie, a no ser por mala voluntad, puede negar su meritorio desempeño ante un individuo que no tiene la mejor actitud frecuentemente. El sábado estuvimos con ella en el Zócalo para mostrar en los hechos nuestro apoyo.

José Luis Martínez /Estado de México

Ante tanta misoginia y autoritarismo, la Presidenta fue cauta, inteligente y digna. Me representa.

Mar Cadena /Mérida

Instagram

Nuestra Presidenta mostró porte, “con fuerza, con coraje y con la verdad por delante" ( Alito dixit) en su visita a Washington; nada oculto, nada de qué avergonzarse. Tenemos mucha Presidenta para un pueblo que muestra orgullo por esta nueva era en nuestra historia.

Javier Mireles /Guanajuato

Me parece que la parte más fuerte del gobierno de la Dra. Sheinbaum es la determinada defensa de la soberanía nacional.

Rubén Medina Jaime /Tlalnepantla

En ningún momento se le vio menos. Ya las épocas de ser tapetes del imperio pasaron. Digna, resuelta, y poniendo a MÉXICO (sí, con mayúsculas) por delante.

Frank Carlos Richards Macola /Chetumal

Threads

Cuenta con la fuerza del Tigre (el pueblo de México) siempre estará a su lado fiel y leal a este movimiento de transformación.

Luciano Andrés Venancio /Guerrero

Hace lo posible por mantener buena relación con un tipo intransigente, abusivo y depredador. Vaya tarea.

Roberto Chávez /Querétaro

