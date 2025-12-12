¡Si atacan a uno, atacan a todos!
l Capítulo Mexicano de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad condena enérgicamente la incautación ilegal por parte de Estados Unidos de un buque tanque petrolero venezolano, así como el secuestro de su tripulación. Esta acción militar de piratería tuvo lugar frente a las costas de Venezuela el miércoles 10 diciembre, fecha en que paradójicamente se conmemora la promulgación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este ataque se suma al permanente asedio que Estados Unidos mantiene en contra de la revolución chavista bolivariana en los ámbitos económicos, políticos, diplomáticos y militares, que lejos de amedrentar al pueblo y al gobierno de este país soberano, lo que ha provocado ha sido un fortalecimiento de la unidad cívico-militar-policial en defensa de su soberanía e independencia y una profundización del poder popular. Nuestro capítulo expresa su apoyo y solidaridad con la revolución de nuestra hermana República Bolivariana de Venezuela, reiterando que ¡si atacan a uno, atacan a todos!
Capítulo Mexicano de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad
Rechazo a Trump
Las agresiones armadas de Trump y la presencia del poderoso portaviones de Estados Unidos amenazan con una guerra criminal al pueblo y gobierno legal de Venezuela, sin embargo, las agresiones y amenazas de Trump carecen de toda de legalidad y no tienen apoyo alguno en el derecho internacional, y abiertamente violan los tratados internacionales sobre la autodeterminación, libertad, independencia y paz de las naciones del mundo.
La política de Trump para toda América Latina es casi igual: pretende revivir una política de más de 200 años que falsamente otorga superioridad de Estados Unidos sobre las demás naciones del continente americano.
Basta de mentiras y agresiones al mundo, ya que el mismo pueblo estadunidense repudia a Trump y le grita: “no queremos un rey”. Es tan autoritario y antidemocrático que por sí y ante sí, y nadie más, dicta sus mandatos nacionales e internacionales, además de dividir al mundo y profundizar las diferencias de la extrema derecha nazi con el resto del mundo, cuya mayoría aspira a la paz, respeto a la soberanía y a la democracia.
Salvo los gobiernos de América Latina que se autosubordinan a Trump y al fascismo, la mayoría de los pueblos se identifican con Bolívar, Hidalgo y Juárez, San Martín, Martí y Chávez, y repudian la política criminal y autoritaria de Trump, por lo cual debemos unirnos y solidarizarnos todos los latinoamericanos con el pueblo de Venezuela y derrotar a Trump y al imperialismo como lo hicieron Cuba en 1961, Vietnam en 1975, Hugo Chávez en 2002, Mar de Plata en 2005 y el pueblo estadunidense que crecientemente repudia a Trump. Ante cualquier agresión imperialista, los pueblos latinoamericanos los repudiaremos junto con los pueblos y abogados democráticos del mundo.
Por la ANAD: José Alberto López Damián, María Luisa Campos, María de la Luz Rivera, Edur Velasco, Oscar Alzaga y 113 firmas más
Deuda, el rey Midas de la desigualdad
El crucial, la raíz y la clave del gran fracaso hasta el decadente histórico humano, según reporte coordinado por el economista francés Thomas Piketty, en el contexto del informe sobre desigualdad global 2026, es la aberrante concentración de riqueza en un puñado. Miremos:
Ingresos y posesión de riqueza derivan en que ¡el uno por ciento concentra 37 por ciento de riqueza global, mucho más que 90 por ciento de la población! Esta concentración de riqueza proviene del desmantelamiento del Estado, para convertirse en deuda, multiplicada en el sistema financiero y paraísos fiscales. Dos ejemplos, la deuda pública, de Estado, de Japón y el imperialismo estadunidense es más o menos 150 y 130 por ciento de su PIB y siguen operando, porque la deuda es la médula espinal del capitalismo, reciclada por sus venas, ¡el auténtico rey Midas!
La deuda es el talón de Aquiles del capital imperialista, herido de muerte desde la crisis del 2008, así como el bestial pirataje medieval de Donald Trump al capturar el petrolero venezolano; obvio, China y Rusia no cruzan brazos. La riqueza concentrada no liquidará deuda; veneno mata veneno, versa el clásico.
Ismael Cano Moreno