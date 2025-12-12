¡Si atacan a uno, atacan a todos!

l Capítulo Mexicano de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad condena enérgicamente la incautación ilegal por parte de Estados Unidos de un buque tanque petrolero venezolano, así como el secuestro de su tripulación. Esta acción militar de piratería tuvo lugar frente a las costas de Venezuela el miércoles 10 diciembre, fecha en que paradójicamente se conmemora la promulgación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este ataque se suma al permanente asedio que Estados Unidos mantiene en contra de la revolución chavista bolivariana en los ámbitos económicos, políticos, diplomáticos y militares, que lejos de amedrentar al pueblo y al gobierno de este país soberano, lo que ha provocado ha sido un fortalecimiento de la unidad cívico-militar-policial en defensa de su soberanía e independencia y una profundización del poder popular. Nuestro capítulo expresa su apoyo y solidaridad con la revolución de nuestra hermana República Bolivariana de Venezuela, reiterando que ¡si atacan a uno, atacan a todos!

Capítulo Mexicano de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad

Rechazo a Trump

Las agresiones armadas de Trump y la presencia del poderoso portaviones de Estados Unidos amenazan con una guerra criminal al pueblo y gobierno legal de Venezuela, sin embargo, las agresiones y amenazas de Trump carecen de toda de legalidad y no tienen apoyo alguno en el derecho internacional, y abiertamente violan los tratados internacionales sobre la autodeterminación, libertad, independencia y paz de las naciones del mundo.

La política de Trump para toda América Latina es casi igual: pretende revivir una política de más de 200 años que falsamente otorga superioridad de Estados Unidos sobre las demás naciones del continente americano.

Basta de mentiras y agresiones al mundo, ya que el mismo pueblo estadunidense repudia a Trump y le grita: “no queremos un rey”. Es tan autoritario y antidemocrático que por sí y ante sí, y nadie más, dicta sus mandatos nacionales e internacionales, además de dividir al mundo y profundizar las diferencias de la extrema derecha nazi con el resto del mundo, cuya mayoría aspira a la paz, respeto a la soberanía y a la democracia.