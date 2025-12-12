De la Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 12 de diciembre de 2025, p. 27

El comentarista ultraconservador estadunidese Tucker Carlson dijo que “Israel ha asesinado a decenas de miles de niños a propósito, luego cerraron las puertas de Gaza y dispararon a docenas y docenas de periodistas para que nadie pudiera filmar lo que estaba sucediendo, y simplemente arrasaron el lugar. Pueden sacar a la gente y tomarlo. ¿Cuál es la justificación para eso?, ¿cuál es la excusa? Claro que no hay ninguna”.

Tucker visitó un centro en Qatar donde se atiende a niños palestinos sobrevivientes de los bombardeos israelíes. Añadió: “Había un niño con la cara totalmente dañada. Éramos cuatro: yo, mi socio comercial –a quien conozco de toda la vida– y dos productores con quienes hemos trabajado durante muchos años. Son personas que han estado por todas partes, han visto otras guerras y muchos heridos, y que normalmente son difíciles de conmover. Pero al salir de ahí, éramos cuatro hombres de mediana edad mirando al vacío, tratando de no llorar”.