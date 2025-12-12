Demostración de fuerza tras práctica similar de China y Rusia en la zona
Viernes 12 de diciembre de 2025, p. 27
Tokio. Bombarderos estadunidenses con capacidad nuclear volaron sobre el mar de Japón junto a aviones de combate japoneses, informó ayer Tokio, en una demostración de fuerza luego de los ejercicios militares que China y Rusia realizaron en los cielos y mares alrededor de Japón y Corea del Sur.
Tokio y Washington “reafirmaron su determinación de impedir cualquier intento unilateral de cambiar el statu quo por la fuerza y confirmaron la disposición de las Fuerzas de Autodefensa y de las fuerzas estadunidenses”, indicó el ministerio de Defensa japonés en un comunicado.
Dos aviones estratégicos B-52 de Estados Unidos y tres aviones de combate furtivos F-35 japoneses, además de tres cazas F-15, realizaron ejercicios de vuelo conjunto cerca del espacio aéreo occidental de Japón, sobre las aguas entre el país y Corea del Sur, de acuerdo con las autoridades.
El estado mayor conjunto japonés negó que el ejercicio fuera una respuesta a un incidente específico, pero citó el reciente apunte de radar de aviones militares chinos a japoneses y las maniobras conjuntas entre Pekín y Moscú, el pasado martes.
Mark Rutte, jefe de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), y el ministro japonés de Defensa, Shinjiro Koizumi, compartieron su “grave preocupación” por las recientes incursiones aéreas “y acordaron comunicar de cerca” al respecto, expuso en un boletín el ejército japonés la noche de antier. Koizumi también avisó a Rutte sobre el incidente en el que aviones militares chinos fijaron sus radares contra cazas japoneses, agregó el documento.
La defensa de Taiwán reportó el aumento de la presencia militar de China por segundo día consecutivo, al tiempo de añadir que detectó 27 aviones, entre ellos bombarderos H-6K con capacidad nuclear, realizando una “patrulla conjunta de preparación para el combate”, junto con buques de guerra alrededor de la isla.