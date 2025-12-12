Reuters, Ap y Afp

Periódico La Jornada

Viernes 12 de diciembre de 2025, p. 27

Tokio. Bombarderos estadunidenses con capacidad nuclear volaron sobre el mar de Japón junto a aviones de combate japoneses, informó ayer Tokio, en una demostración de fuerza luego de los ejercicios militares que China y Rusia realizaron en los cielos y mares alrededor de Japón y Corea del Sur.

Tokio y Washington “reafirmaron su determinación de impedir cualquier intento unilateral de cambiar el statu quo por la fuerza y confirmaron la disposición de las Fuerzas de Autodefensa y de las fuerzas estadunidenses”, indicó el ministerio de Defensa japonés en un comunicado.

Dos aviones estratégicos B-52 de Estados Unidos y tres aviones de combate furtivos F-35 japoneses, además de tres cazas F-15, realizaron ejercicios de vuelo conjunto cerca del espacio aéreo occidental de Japón, sobre las aguas entre el país y Corea del Sur, de acuerdo con las autoridades.

El estado mayor conjunto japonés negó que el ejercicio fuera una respuesta a un incidente específico, pero citó el reciente apunte de radar de aviones militares chinos a japoneses y las maniobras conjuntas entre Pekín y Moscú, el pasado martes.