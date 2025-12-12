▲ Las fuertes lluvias y vientos invernales azotan los precarios refugios temporales de tiendas de campaña y lonas en la franja de Gaza, poniendo en riesgo a más personas vulnerables, dijeron agencias humanitarias de la ONU. Foto Xinhua

Deir Al Balah., Las lluvias empaparon ayer las tiendas de campaña en Gaza y las temperaturas en descenso enfriaron a las familias desplazadas por la ofensiva israelí que se refugiaban en los campamentos, mientras la tormenta invernal Byron descendía sobre el territorio palestino, donde una bebé murió por exposición al frío.

Los médicos indicaron que Rahaf Abu Jazar, de ocho meses, pereció de hipotermia después de que el agua inundó la tienda de su familia en Jan Yunis. “Cuando nos despertamos, nos encontramos con la lluvia y el viento sobre ella, y la niña murió”, declaró Hejar Abu Jazar, madre de la menor, a Reuters.

La defensa civil del enclave palestino informó que desde que comenzó la tormenta recibieron más de 2 mil 500 llamadas de auxilio; además, agregó que al menos tres edificios en la ciudad de Gaza, dañados por los bombardeos israelíes durante la guerra, se derrumbaron como consecuencia del temporal.

“Consideramos a la ocupación israelí plenamente responsable de exponer a las familias desplazadas a riesgos climáticos mientras sigue cerrando los pasos fronterizos e impidiendo la entrada de artículos de socorro y materiales para refugios”, declaró Ismail Al Thawabta, jefe de la oficina de prensa del gobierno gazatí.

El ejército israelí continuó sus ataques en Jabaliya, donde al menos dos mujeres palestinas fueron asesinadas a pesar del alto el fuego, lo que sumó ya 70 mil 373 muertos y 171 mil 79 heridos desde el 7 de octubre de 2023.