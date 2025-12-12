Una bebé de ocho meses murió de frío
Hamas propone “congelar” sus armas a cambio de tregua de largo plazo; no tiene intención de entregarlas, aclara
Viernes 12 de diciembre de 2025, p. 27
Deir Al Balah., Las lluvias empaparon ayer las tiendas de campaña en Gaza y las temperaturas en descenso enfriaron a las familias desplazadas por la ofensiva israelí que se refugiaban en los campamentos, mientras la tormenta invernal Byron descendía sobre el territorio palestino, donde una bebé murió por exposición al frío.
Los médicos indicaron que Rahaf Abu Jazar, de ocho meses, pereció de hipotermia después de que el agua inundó la tienda de su familia en Jan Yunis. “Cuando nos despertamos, nos encontramos con la lluvia y el viento sobre ella, y la niña murió”, declaró Hejar Abu Jazar, madre de la menor, a Reuters.
La defensa civil del enclave palestino informó que desde que comenzó la tormenta recibieron más de 2 mil 500 llamadas de auxilio; además, agregó que al menos tres edificios en la ciudad de Gaza, dañados por los bombardeos israelíes durante la guerra, se derrumbaron como consecuencia del temporal.
“Consideramos a la ocupación israelí plenamente responsable de exponer a las familias desplazadas a riesgos climáticos mientras sigue cerrando los pasos fronterizos e impidiendo la entrada de artículos de socorro y materiales para refugios”, declaró Ismail Al Thawabta, jefe de la oficina de prensa del gobierno gazatí.
El ejército israelí continuó sus ataques en Jabaliya, donde al menos dos mujeres palestinas fueron asesinadas a pesar del alto el fuego, lo que sumó ya 70 mil 373 muertos y 171 mil 79 heridos desde el 7 de octubre de 2023.
Hamas propuso “congelar” su armamento a cambio de una tregua de largo plazo en la franja de Gaza, pero remarcó que no tiene la intención de entregarlas como prevé el plan de paz estadunidense.
“Lo que está propuesto, es una congelación, o un almacenamiento para dar garantías contra cualquier escalada militar desde Gaza con la ocupación israelí”, declaró Jaled Mechaal, ex número uno del movimiento islamita, reportó Al Jazeera.
El grupo islámico rechaza el informe de AI
Tras la presentación del informe titulado Ataque a civiles: Asesinato, toma de rehenes y otras violaciones por grupos armados palestinos en Israel y Gaza, por parte de Amnistía Internacional (AI), Hamas rechazó las acusaciones de haber cometido crímenes contra la humanidad, luego del asalto contra Israel hace dos años; además, condenó el reinicio de los lazos diplomáticos entre Israel y Bolivia.
El vocero de la presidencia palestina, Nabil Abu Rudaina, reprobó el anuncio por parte de las autoridades israelíes sobre sus planes para construir más de 750 viviendas en asentamientos en Cisjordania reocupada; las describió como “un intento de socavar los esfuerzos internacionales para detener la violencia” y estabilizar la situación en Medio Oriente”.