Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 12 de diciembre de 2025, p. 26

Madrid. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registró ayer 19 sedes de empresas y viviendas, y llevó a cabo dos nuevas detenciones, entre ellas, la de Antxon Alonso, el empresario vasco y amigo del ex secretario de Organización del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Santos Cerdán, que actualmente está en libertad bajo fianza y es procesado por varios presuntos delitos de corrupción.

Además, el Tribunal Supremo confirmo la apertura de juicio oral contra el otro ex secretario de organización del PSOE con problemas con la justicia, José Luis Ábalos, y a su asesor y hombre de confianza, Koldo García, por una trama de presunto cohecho en la compra venta de mascarillas durante la pandemia del covid-19.

Los casos de presunta corrupción que afectan al Ejecutivo español marcan la actualidad política en el país, sobre todo a raíz de las recientes operaciones policiales, en las que fueron detenidas varias personas que han estado muy próximas al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, como el ex titular de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, la ex militante socialista Leire Díez, además de la entrada en prisión de Ábalos y Koldo García, así como el procesamiento a Santos Cerdán.

En el marco de una de esas supuestas tramas fueron registradas las sedes de varias de las compañías que pertenecen a la SEPI, como Forestalia en Zaragoza, Sepides, Enusa y Mercasa, y en varios domicilios de Madrid, Zaragoza, Sevilla y Navarra, bajo una operación que ordenó el juzgado central de instrucción de la Audiencia Nacional, en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción.

La detención del empresario vasco Antxon Alonso fue la más destacada, no sólo por su larga amistad con Cerdán, sino porque es el responsable ejecutor de una empresa, Servinabar, que está en el centro de las pesquisas policiales y a la que también están vinculados tanto el propio Cerdán como Leire Díaz, y el ex presidente de la Sepi, que trabajó para la firma entre mayo de 2021 y febrero de 2023.