▲ La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem (derecha) fue interrumpida por manifestantes durante su intervención ante un comité de la Cámara de Representantes, a donde acudió a defender la política migratoria del gobierno federal .

Ap, Afp, Reuters y The Independent

Periódico La Jornada

Viernes 12 de diciembre de 2025, p. 26

Washington. El gobierno del presidente Donald Trump aseguró ayer que Estados Unidos tiene la frontera más segura de su historia y acusó, sin aportar pruebas, que millones de migrantes indocumentados “invadieron” el país durante la administración del ex mandatario Joe Biden.

La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que “la frontera está totalmente segura y los mejores días de Estados Unidos están a la vuelta de la esquina. El presidente Trump sostuvo su palabra y ha cumplido con el pueblo estadunidense en tiempo récord; no dejará de luchar por ellos hasta que nuestro país sea más grande que nunca”.

“Creemos que entre 15 y 20 millones de personas entraron durante la invasión de la frontera sur durante la administración Biden”, declaró la titular del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Kristi Noem, durante una audiencia en un comité de la Cámara de Representantes.

“Lo que me quita el sueño es que no conocemos a todas las personas que están en este país, quiénes son y cuáles son sus intenciones”, apuntó la funcionaria.

Noem se mostró desafiante al defender las estrictas políticas migratorias. Recibió apoyo de los republicanos en el panel, pero enfrentó un intenso cuestionamiento por parte de los demócratas.

El representante Bennie Thompson, el demócrata de mayor rango en el órganos legislativo, denunció que Noem ha desviado vastos recursos de los contribuyentes a la agenda migratoria “extrema”. Le solicitó que renuncie, “haga un verdadero servicio al país”.

El testimonio de la secretaria fue interrumpido por manifestantes, los cuales le exigían a gritos que detenga las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y “ponga fin a las deportaciones”.

Los inconformes siguieron a la funcionaria por los pasillos cuando salió anticipadamente de la audiencia para acudir a otro compromiso, coreando: “¡Qué vergüenza!”

A pesar de la presión, Noem prometió que “no retrocederá”.

Por lo pronto, el DHS informó que más de 10 mil migrantes indocumentados fueron detenidos durante las redadas en Los Ángeles, que comenzaron en junio.