Demócratas exigen a la funcionaria renunciar por desviar vastos recursos a la “extrema” agenda antimigratoria
Viernes 12 de diciembre de 2025, p. 26
Washington. El gobierno del presidente Donald Trump aseguró ayer que Estados Unidos tiene la frontera más segura de su historia y acusó, sin aportar pruebas, que millones de migrantes indocumentados “invadieron” el país durante la administración del ex mandatario Joe Biden.
La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que “la frontera está totalmente segura y los mejores días de Estados Unidos están a la vuelta de la esquina. El presidente Trump sostuvo su palabra y ha cumplido con el pueblo estadunidense en tiempo récord; no dejará de luchar por ellos hasta que nuestro país sea más grande que nunca”.
“Creemos que entre 15 y 20 millones de personas entraron durante la invasión de la frontera sur durante la administración Biden”, declaró la titular del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Kristi Noem, durante una audiencia en un comité de la Cámara de Representantes.
“Lo que me quita el sueño es que no conocemos a todas las personas que están en este país, quiénes son y cuáles son sus intenciones”, apuntó la funcionaria.
Noem se mostró desafiante al defender las estrictas políticas migratorias. Recibió apoyo de los republicanos en el panel, pero enfrentó un intenso cuestionamiento por parte de los demócratas.
El representante Bennie Thompson, el demócrata de mayor rango en el órganos legislativo, denunció que Noem ha desviado vastos recursos de los contribuyentes a la agenda migratoria “extrema”. Le solicitó que renuncie, “haga un verdadero servicio al país”.
El testimonio de la secretaria fue interrumpido por manifestantes, los cuales le exigían a gritos que detenga las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y “ponga fin a las deportaciones”.
Los inconformes siguieron a la funcionaria por los pasillos cuando salió anticipadamente de la audiencia para acudir a otro compromiso, coreando: “¡Qué vergüenza!”
A pesar de la presión, Noem prometió que “no retrocederá”.
Por lo pronto, el DHS informó que más de 10 mil migrantes indocumentados fueron detenidos durante las redadas en Los Ángeles, que comenzaron en junio.
Añadió que las detenciones se produjeron a pesar de “la violencia de los alborotadores y la demonización por parte de los políticos de ciudades santuario”, así llamadas por tener normas que impiden a los efectivos policiales colaborar con las fuerzas federales en la captura de extranjeros en situación de indocumentados.
Millonario despliegue
El despliegue de tropas estadunidenses en ciudades lideradas por los demócratas ha costado más de 340 millones de dólares, informó la senadora Tammy Duckworth, importe que no incluye los miles de efectivos enviados a la frontera con México.
“Donald Trump está desplegando ilegalmente a miembros del servicio marcial de nuestra nación bajo pretextos engañosos, si no falsos”, resaltó Duckworth, veterana del ejército estadunidense.
La senadora destacó que la movilización interna de tropas suele realizarse para atender emergencias por grandes inundaciones y tornados, no para ayudar a los agentes de inmigración.
Ábrego, liberado
Por otra parte, ayer el migrante originario de El Salvador, Kilmar Ábrego García fue liberado tras meses de batalla judicial y luego de haber sido deportado por error a esa nación centroamericana y finalmente devuelto a Estados Unidos, donde la administración Trump intentó expulsarlo a naciones africanas.
La jueza federal de Maryland, Paula Xinis, concluyó que Ábrego García, cuyo caso se convirtió en símbolo de la oposición a la política de deportaciones masivas de inmigrantes, estaba detenido “sin justificación legal”.
En contraste, la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, señaló que “esta decisión no tiene ninguna base jurídica y seguiremos luchando con uñas y dientes ante los tribunales”. En X acusó a la magistrada de “activismo judicial”.
El migrante salvadoreño llegó sin permiso a Estados Unidos a los 16 años en 2012. Está casado con una estadunidense y vivió en ese país bajo un estatuto legal protegido desde 2019.