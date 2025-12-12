Afp y Europa Press

Periódico La Jornada

Viernes 12 de diciembre de 2025, p. 25

Oslo. La opositora María Corina Machado informó ayer que recibió ayuda de Estados Unidos para salir de Venezuela, donde estaba en clandestinidad desde agosto de 2024, con el fin de viajar a Oslo a recibir el Premio Nobel de la Paz; además, defendió una vez más una acción bélica contra la república bolivariana.

“Sólo así se romperá el régimen y es hacia lo que estamos avanzando”, resaltó Machado ante las preguntas sobre si respalda las acciones militares estadunidenses contra embarcaciones que Washington asegura, sin pruebas, que transportan drogas en el Caribe hacia territorio estadunidense –con saldo de al menos 87 muertos– y la amenaza de Washington de una invasión a Venezuela, .

“Rusia, Irán, Cuba, grupos terroristas como Hezbollah, Hamas, cárteles de la droga y guerrillas colombianas, están ocupando Venezuela. Esa es la verdadera ocupación”, aseguró.

“Sí, recibimos ayuda del gobierno de Estados Unidos”, afirmó al responder la pregunta en una conferencia de prensa.