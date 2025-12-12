Viernes 12 de diciembre de 2025, p. 25
Oslo. La opositora María Corina Machado informó ayer que recibió ayuda de Estados Unidos para salir de Venezuela, donde estaba en clandestinidad desde agosto de 2024, con el fin de viajar a Oslo a recibir el Premio Nobel de la Paz; además, defendió una vez más una acción bélica contra la república bolivariana.
“Sólo así se romperá el régimen y es hacia lo que estamos avanzando”, resaltó Machado ante las preguntas sobre si respalda las acciones militares estadunidenses contra embarcaciones que Washington asegura, sin pruebas, que transportan drogas en el Caribe hacia territorio estadunidense –con saldo de al menos 87 muertos– y la amenaza de Washington de una invasión a Venezuela, .
“Rusia, Irán, Cuba, grupos terroristas como Hezbollah, Hamas, cárteles de la droga y guerrillas colombianas, están ocupando Venezuela. Esa es la verdadera ocupación”, aseguró.
“Sí, recibimos ayuda del gobierno de Estados Unidos”, afirmó al responder la pregunta en una conferencia de prensa.
No precisó cuál fue el apoyo del gobierno del presidente estadunidense, Donald Trump.
En su visita al Parlamento noruego, agradeció “a todos aquellos hombres y mujeres que arriesgaron sus vidas” para que pudiera viajar y expresó que haría “todo lo posible” para regresar a Venezuela.
El operativo
Bryan Stern, quien dirige la organización no gubernamental Grey Bull Rescue Foundation, relató a CBS el operativo para trasladar a Machado, a quien encontró en el mar una vez que salió de su país.
El también veterano de guerra de Estados Unidos, explicó que la opositora abordó una embarcación que la esperaba para realizar una travesía de 13 horas hasta un lugar no revelado, donde abordó un avión. Negó que haya sido desde Curazao
“El gobierno estadunidense no contribuyó con un solo centavo a esta operación”, añadió, pero aceptó que se coordinó “de manera no oficial” con el ejército estadunidense para evitar que los atacaran.