Putin ofrece a Maduro su capacidad diplomática // EU inauguró la era de la piratería criminal: Caracas // El petrolero, incautado cerca de Granada
Viernes 12 de diciembre de 2025, p. 25
Caracas. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, subrayó ayer durante una llamada telefónica con su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, que el pueblo venezolano merece absoluto respeto en su lucha legítima por la defensa de su soberanía e independencia. Más tarde, el mandatario del país bolivariano denunció el robo del barco petrolero cometido antier por Estados Unidos y advirtió que ha dado órdenes para asegurar a todas las naves que salgan de sus puertos.
El canciller venezolano Yván Gil aseguró en un comunicado que Putin puso a disposición de Maduro su capacidad diplomática para fortalecer la cooperación en la defensa del derecho internacional y la paz en toda América Latina.
El jefe del Kremlin también ofreció su respaldo a Maduro en los esfuerzos nacionales para consolidar la paz, la estabilidad política, el desarrollo económico y la protección social del pueblo venezolano.
Ambos mandatarios revisaron durante el intercambio telefónico el mapa de cooperación entre las dos naciones y celebraron los resultados de la reciente Comisión Intergubernamental de Alto Nivel (CIAN) en la que fueron suscritos 19 acuerdos relativos a varios frentes de trabajo. Asimismo, se comprometieron a celebrar la próxima reunión del organismo en 2026 en Caracas, con miras a avanzar en un plan conjunto para el desarrollo hacia 2030.
Venezuela y Rusia mantienen una relación estratégica que data de hace más de 20 años, cuando el presidente Hugo Chávez estableció con Vladimir Putin una alianza que ha devenido en la cooperación en áreas como energía, minería, turismo, comunicaciones, trasporte y militar, entre otras.
Ambos países coinciden en ser importantes productores de petróleo. Rusia tiene reservas de alrededor de 80 mil millones barriles de crudo y produce diariamente entre 9 y 10 millones.
Venezuela, por su parte, cuenta con más de 300 mil millones de barriles de crudo bajo su suelo y produce un millón 100 mil cada día.
Defensa a naves y recursos
El presidente Maduro se refirió ayer al barco petrolero que Estados Unidos secuestró el miércoles en aguas del Caribe. Al respecto informó que el tanquero, que describió como “una nave mercantil, comercial, civil, privada, de paz”, llevaba un millón 900 mil barriles de petróleo. Denunció que los militares estadunidenses “procedieron a un asalto militar, secuestro y robo como piratas del Caribe”.
Además, precisó que la nave no fue interceptada “frente a las costas de Venezuela” como afirmó Trump, sino que fue asaltada “casi entrando al Atlántico, cerca de la isla de Granada”.
Maduro afirmó que al gobierno de Estados Unidos se le cayó la máscara, ya que si Venezuela no tuviera las máximas reservas de petróleo del mundo “sencillamente no existiría para los supremacistas del mundo”.
Asimismo, acusó que tanto la tripulación del barco como la carga permanecen secuestrados por Estados Unidos y hasta ayer no se sabía absolutamente nada de ellos. “Han inaugurado una nueva era, la etapa de la piratería criminal en el Caribe”, enfatizó.
Finalmente, el presidente venezolano informó que dio “las instrucciones necesarias para que en todas las instancias se lleven a cabo las acciones legales, diplomáticas pertinentes y se tomen medidas para asegurar todas las naves venezolanas con el fin de garantizar el libre comercio de petróleo en el mundo”.
Corte Internacional, “al servicio del imperialismo”
La Asamblea Nacional venezolana sancionó este jueves, por unanimidad, las leyes por Palestina y la Humanidad y la Derogatoria del Estatuto de Roma, en su segunda discusión. Con esta medida, la nación bolivariana dejará de ser miembro de la Corte Penal Internacional (CPI) al considerar que esta institución “ha dejado de proteger a los pueblos para servir al imperialismo estadunidense”, según el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, quien señaló, además, que la decisión representa un rechazo al silencio de la institución frente al genocidio en Gaza y a las amenazas de Washington contra el país sudamericano.
La ley derogatoria fue presentada inicialmente el 2 de diciembre y defendida como un acto de dignidad en favor de la paz, según la diputada del Partido Socialista Unido de Venezuela, encargada de la exposición de motivos, Bussy Galeano.
El 9 de diciembre, en la Asamblea se realizó una consulta pública con la participación de juristas, parlamentarios y movimientos sociales. Tras su aprobación, la normativa será remitida al presidente Maduro para su promulgación y una vez publicada en la Gaceta Oficial, entrará en vigencia como ley de la república.