▲ En Caracas prosiguen las demostraciones de apoyo al gobierno venezolano ante las presiones bélicas de Estados Unidos. Foto Xinhua

Ángel González

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Viernes 12 de diciembre de 2025, p. 25

Caracas. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, subrayó ayer durante una llamada telefónica con su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, que el pueblo venezolano merece absoluto respeto en su lucha legítima por la defensa de su soberanía e independencia. Más tarde, el mandatario del país bolivariano denunció el robo del barco petrolero cometido antier por Estados Unidos y advirtió que ha dado órdenes para asegurar a todas las naves que salgan de sus puertos.

El canciller venezolano Yván Gil aseguró en un comunicado que Putin puso a disposición de Maduro su capacidad diplomática para fortalecer la cooperación en la defensa del derecho internacional y la paz en toda América Latina.

El jefe del Kremlin también ofreció su respaldo a Maduro en los esfuerzos nacionales para consolidar la paz, la estabilidad política, el desarrollo económico y la protección social del pueblo venezolano.

Ambos mandatarios revisaron durante el intercambio telefónico el mapa de cooperación entre las dos naciones y celebraron los resultados de la reciente Comisión Intergubernamental de Alto Nivel (CIAN) en la que fueron suscritos 19 acuerdos relativos a varios frentes de trabajo. Asimismo, se comprometieron a celebrar la próxima reunión del organismo en 2026 en Caracas, con miras a avanzar en un plan conjunto para el desarrollo hacia 2030.

Venezuela y Rusia mantienen una relación estratégica que data de hace más de 20 años, cuando el presidente Hugo Chávez estableció con Vladimir Putin una alianza que ha devenido en la cooperación en áreas como energía, minería, turismo, comunicaciones, trasporte y militar, entre otras.

Ambos países coinciden en ser importantes productores de petróleo. Rusia tiene reservas de alrededor de 80 mil millones barriles de crudo y produce diariamente entre 9 y 10 millones.

Venezuela, por su parte, cuenta con más de 300 mil millones de barriles de crudo bajo su suelo y produce un millón 100 mil cada día.

Defensa a naves y recursos

El presidente Maduro se refirió ayer al barco petrolero que Estados Unidos secuestró el miércoles en aguas del Caribe. Al respecto informó que el tanquero, que describió como “una nave mercantil, comercial, civil, privada, de paz”, llevaba un millón 900 mil barriles de petróleo. Denunció que los militares estadunidenses “procedieron a un asalto militar, secuestro y robo como piratas del Caribe”.