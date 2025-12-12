Afp, Sputnik, Reuters y Xinhua

Periódico La Jornada

Viernes 12 de diciembre de 2025, p. 24

Nueva York., El secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, expresó ayer estar “preocupado” por la incautación de un buque petrolero venezolano por parte de Estados Unidos en el Caribe, y pidió evitar cualquier acción que pueda “desestabilizar” a la república bolivariana y a la región.

“Hacemos un llamamiento a todas las partes para que eviten cualquier acción que pueda aumentar la escalada de tensiones y desestabilizar Venezuela y la región”, indicó uno de los portavoces de Guterres, Farhan Haq, quien solicitó a “todos” respetar el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó en X: “expresamos nuestro total apoyo a la declaración de denuncia del gobierno de Venezuela y condena enérgicamente el asalto de un buque petrolero en el mar Caribe, perpetrado por las fuerzas armadas de Estados Unidos. Ello constituye un acto de piratería, violatorio del derecho internacional y una escalada en la agresión contra ese hermano país”.

En el mismo sentido se pronunció la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América.