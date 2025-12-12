Cuba e Irán repudian el intervencionismo estadunidense
Viernes 12 de diciembre de 2025
Nueva York., El secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, expresó ayer estar “preocupado” por la incautación de un buque petrolero venezolano por parte de Estados Unidos en el Caribe, y pidió evitar cualquier acción que pueda “desestabilizar” a la república bolivariana y a la región.
“Hacemos un llamamiento a todas las partes para que eviten cualquier acción que pueda aumentar la escalada de tensiones y desestabilizar Venezuela y la región”, indicó uno de los portavoces de Guterres, Farhan Haq, quien solicitó a “todos” respetar el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó en X: “expresamos nuestro total apoyo a la declaración de denuncia del gobierno de Venezuela y condena enérgicamente el asalto de un buque petrolero en el mar Caribe, perpetrado por las fuerzas armadas de Estados Unidos. Ello constituye un acto de piratería, violatorio del derecho internacional y una escalada en la agresión contra ese hermano país”.
En el mismo sentido se pronunció la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América.
Irán alertó sobre el intervencionismo estadunidense en América Latina, informó Telesur.
En un discurso pronunciado en Teherán, el líder supremo de Irán, Ali Jamenei, enfatizó que “lo que hace hoy Estados Unidos en América Latina evidencia que su presión sobre los pueblos tiene fines de expansión territorial, control de recursos y dominio político”.
Teherán también calificó la incautación del tanquero venezolano de un acto “ilegal e injustificado” de “piratería en el mar Caribe” en una publicación en X de su embajada en Caracas.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, hablaron por teléfono el pasado 2 de diciembre para tratar las amenazas de Estados Unidos en el Caribe y la pacificación en la región, confirmó ayer Brasilia.
Colombia otorgaría asilo a Maduro como parte de una transición de poder, aseveró la canciller, Rosa Villavicencio, quien consideró que “si el jefe de Estado venezolano dejara el país sudamericano seguramente elegiría otra nación más alejada”.