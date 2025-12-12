Ap, Afp, Reuters

Periódico La Jornada

Viernes 12 de diciembre de 2025, p. 24

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “no está interesado en una guerra prolongada en Venezuela”, declaró ayer la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien remarcó que al mandatario republicano sólo le importa “terminar con el tráfico de drogas” hacia su país.

“Sobre una posible invasión o probables ataques terrestres en Venezuela, alineados con los partidarios del presidente, la base MAGA (Hacer a Estados Unidos Grande de Nuevo, por su significado en inglés), ¿existe el riesgo de una guerra prolongada y de que tropas estadunidenses se vean involucradas?”, preguntó una periodista durante la conferencia de prensa en la Casa Blanca.

“Una guerra prolongada es definitivamente algo en lo que el presidente (Trump) no está interesado. Ha sido muy claro al respecto. Él quiere paz. También busca poner fin al tráfico ilegal de drogas hacia Estados Unidos, que cobra la vida de cientos de miles de estadunidenses en todo nuestro territorio. Piensa en eso todos los días aquí en la Casa Blanca. Con cada lancha de narcotráfico que es interceptada por esta administración, salvamos miles de vidas al disuadir y detener la entrada de esos estupefacientes al país”, respondió Leavitt.

Agregó que el buque venezolano asaltado antier será llevado a un puerto de Estados Unidos y los barriles de petróleo que contenía serán confiscados mediante “un proceso legal”. Detalló que los tripulantes fueron interrogados ayer, pero no precisó si se encuentran detenidos o serán puestos en libertad al término del proceso de incautación. Tampoco precisó su número, ni nacionalidades.

Sobre si las operaciones de Washington en la región son sobre drogas o petróleo, Leavitt dio una respuesta divida tras asegurar que el gobierno estaba “enfocado en hacer muchas cosas en el hemisferio occidental”.

Advirtió que tales incautaciones “podrían continuar” y acusó, sin pruebas, que las mercancías transportadas se utilizaban para financiar el comercio ilegal de drogas.

“No vamos a quedarnos de brazos cruzados y ver cómo los buques sancionados navegan por los mares con petróleo del mercado negro, cuyos ingresos alimentarán el narcoterrorismo de regímenes rebeldes e ilegítimos en todo el mundo”, destacó.