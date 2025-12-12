Javier Santos

Viernes 12 de diciembre de 2025

Integrantes del colectivo Uniendo Corazones colgaron más de 100 esferas con imágenes de personas desaparecidas en el árbol La Esperanza, ubicado en la plaza principal de Valle de Banderas, Nayarit. Los rostros de las víctimas corresponden a Bahía Banderas, Puerto Vallarta y otras entidades del país. María Salinas, líder del colectivo, dijo que el árbol natural fue un préstamo del alcalde Héctor Santana, quien mencionó que aún faltan por colocar poco más de 50 adornos. Salinas señaló que se solicitó al presidente municipal que permanezcan de manera indefinida; sin embargo, aún se espera la respuesta del gobierno local.