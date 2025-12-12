Edgar H. Clemente

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 12 de diciembre de 2025, p. 30

Tapachula, Chis., Más de 450 policías municipales y de corporaciones estatales de la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado (FGE) han sido detenidos este año como parte de la estrategia para restablecer la seguridad en Chiapas, informó el titular de la segunda institución, Jorge Luis Llaven Abarca.

Además, agregó, más de 150 agentes activos han sido dados de baja, por diversas irregularidades.

Destacó que antes del inicio de la presente administración estatal, a cargo del Eduardo Ramírez, las corporaciones de seguridad en Chiapas ocupaban el último lugar en confianza, de acuerdo a las estadísticas oficiales, sin embargo, los datos más recientes ubican a la entidad en el primer lugar en confianza ciudadana en las instituciones de seguridad y justicia.

Llaven Abarca se refirió a la reciente detención de cuatro presuntos integrantes del cártel de Sinaloa, entre ellos un ex agente de la FGE, que usaban documentos apócrifos, armas largas, insignias falsas y una camioneta “muy parecida a la que se usa” en la fiscalía para hacerse pasar como elementos activos y cometer diversos delitos en municipios de la frontera con Guatemala y la región soconusco.