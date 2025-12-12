De La Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 12 de diciembre de 2025

Fuerzas federales y un grupo de civiles armados se enfrentaron ayer a balazos en el área montañosa del municipio michoacano de Buenavista Tomatlán, una de las zonas prioritarias del Operativo Paricutín, dentro del Plan Michoacán por la Justicia y la Paz.

Una fuente del gabinete de seguridad estatal confirmó que la refriega se suscitó alrededor de las 7 horas e incluyó el uso de un helicóptero artillado que disparó contra los sicarios, ocultos en cañadas y partes intrincadas del cerro de la localidad de Santa Ana Amatlán.

La operación formó parte del despliegue de fuerzas de seguridad contra organizaciones criminales que mantienen presencia en la región, como son el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los blancos de Troya, Los viagras y Los caballeros templarios.

Santa Ana Amatlán es uno de los principales bastiones de Los blancos de Troya, cártel que encabeza César Alejandro Sepúlveda Arellano, El Botox, acusado por la Fiscalía General del Estado (FGE) de ser el autor intelectual y material del homicidio de Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, perpetrado el 19 de octubre pasado.