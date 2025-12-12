Carlos García

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 12 de diciembre de 2025, p. 30

Guanajuato, Gto., El gobierno del estado, encabezado por la panista Libia García Muñoz Ledo, gastará casi 720 millones de pesos por rentar durante 48 meses 162 patrullas, las cuales ya entraron en operación, dio a conocer la Secretaría de Seguridad y Paz en el portal “Seguridad Abierta”.

El alquiler mensual costará 14 millones 999 mil 636 pesos y al final del contrato la erogación será de casi 720 millones, explicó.

Si compraran las unidades, el gasto sería de 291 millones 185 mil pesos, más 109 millones 294 mil por el costo de operación del primer año.

En el segundo año, el desembolso sería de 113 millones 884 mil pesos; en el tercero, de 118 millones 667 mil pesos y en el cuarto año, de 123 millones 651 mil pesos, detalló.

La compra más los gastos de operación ascendería a los 756 millones 684 mil pesos y con el arrendamiento el costo será de 719 millones 982 mil pesos, es decir, habría un ahorro de 36 millones 716 mil pesos, argumentó la dependencia.

Mencionó que el costo de operación incluye mantenimiento preventivo y correctivo, reposición de llantas, seguros, deducibles, refrendos y verificaciones. Los 14 millones 999 mil pesos de la renta se pagan mensualmente después de recibir el servicio, apuntó.

Nueva modalidad de arrendamiento

Subrayó que se trata de “una nueva modalidad de arrendamiento vehicular, diseñada para garantizar la disponibilidad permanente de unidades, una mayor flexibilidad administrativa, la renovación constante de la flota y una rápida adaptación a nuevas tecnologías”.