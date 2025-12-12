De La Redacción

El gobernador Alfonso Durazo Montaño participó, junto a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en la 52 Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública y la octava Sesión del Consejo Nacional de Protección Civil, donde se reafirmó la coordinación entre los tres niveles de gobierno para fortalecer la protección a las familias sonorenses. Ante mandatarias y mandatarios del país, Durazo destacó el liderazgo institucional y la cooperación para enfrentar la incidencia delictiva. En la sesión se aprobaron 11 acuerdos, incluido el compromiso de homologar en los estados la nueva Ley General contra la Extorsión, tras la reforma constitucional que convierte este delito en federal. En este contexto, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que en los primeros 14 meses de gobierno se ha detenido a más de 38 mil 700 personas por delitos de alto impacto.