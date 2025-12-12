Javier Salinas Cesáreo y Gustavo Castillo

Corresponsal y Reportero

Periódico La Jornada

Viernes 12 de diciembre de 2025, p. 29

Efectivos de la Secretaría de Marina, policías de Ecatepec y personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) rescataron a Yareth Alexandra, de 17 años de edad, quien fue privada de la libertad por tres sujetos que la mantenían oculta dentro de un bafle, en una vivienda del municipio de Temascalapa.

La adolescente, residente de Ecatepec, desapareció el 28 de noviembre luego de asistir al Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), plantel Tecámac, donde realiza sus estudios; un día después se generó un boletín con Alerta Amber.

La Célula de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la policía de Ecatepec activó el protocolo correspondiente, mantuvo contacto permanente con los familiares y coordinación con la FGJEM para dar con el paradero de la menor.