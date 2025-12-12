Viernes 12 de diciembre de 2025, p. 29
Efectivos de la Secretaría de Marina, policías de Ecatepec y personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) rescataron a Yareth Alexandra, de 17 años de edad, quien fue privada de la libertad por tres sujetos que la mantenían oculta dentro de un bafle, en una vivienda del municipio de Temascalapa.
La adolescente, residente de Ecatepec, desapareció el 28 de noviembre luego de asistir al Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), plantel Tecámac, donde realiza sus estudios; un día después se generó un boletín con Alerta Amber.
La Célula de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la policía de Ecatepec activó el protocolo correspondiente, mantuvo contacto permanente con los familiares y coordinación con la FGJEM para dar con el paradero de la menor.
Operativo en Temascalapa
“Como resultado de diversas indagatorias se llevó a cabo un cateo en el Fraccionamiento Ex Hacienda de Paula, en Temascalapa encabezado por agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada de Personas Desaparecidas”, informaron las autoridades mexiquenses.
Tras efectuar la inspección, fue localizada la joven en una casa, donde tres sujetos, quienes estaban en posesión de estupefacientes, uno de ellos conocido de la menor, la mantenían privada de su libertad y la tenían oculta en un bafle.
Por estos hechos fueron detenidos Édgar Ricardo N, Martín Gerardo N y César Alberto N y trasladados al Centro de Justicia para las Mujeres de Ecatepec donde quedaron a disposición de la autoridad judicial por el delito de privación de la libertad.