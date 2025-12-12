Irene Sánchez

Viernes 12 de diciembre de 2025, p. 29

Mazatlán, Sin., La comandante de policía de la Red Púrpura en la capital de Sinaloa, Nayeli Rivera García, de 42 años, fue asesinada por sujetos armados cuando viajaba a bordo de su vehículo sobre la carretera Culiacán-Navolato.

El secretario de Seguridad Pública estatal, Óscar Rentería Schazarino, informó que con este crimen suman 54 policías estatales, municipales y de la dirección de seguridad y protección caídos durante la violencia que enfrenta la entidad desde septiembre de 2024, cuando inició la pugna entre las dos facciones del cártel de Sinaloa, Los Chapitos y La Mayiza.

La oficial tenía 13 años de servicio en la corporación y apenas en noviembre pasado se había hecho responsable del grupo Red Púrpura, iniciativa de la policía municipal para proteger a mujeres y familias en espacios públicos; ella estaba a cargo en el jardín botánico de Culiacán.

Luego de lamentar la muerte de la comandants, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito municipal precisó que la noche del miércoles Rivera García salió de sus labores, abordó su camioneta y se encaminó rumbo a su domicilio.