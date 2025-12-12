Viernes 12 de diciembre de 2025, p. 29
Ciudad Victoria, Tamps., La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Tamaulipas informó que logró la vinculación a proceso de 29 servidores públicos de la administración estatal pasada, encabezada por el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca (2016-2021), como resultado de las acciones emprendidas durante el último año para combatir delitos cometidos contra el erario.
Jesús Eduardo Govea Orozco, titular de la institución, informó que las medidas judiciales derivan de 31 carpetas de investigación integradas entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025.
Según la fiscalía, los ex funcionarios –de distintos niveles jerárquicos, desde direcciones administrativas, jefaturas de área, y secretarios– enfrentan cargos por delitos como abuso de autoridad, uso ilícito de atribuciones, ejercicio indebido del servicio público y daño patrimonial.
Las carpetas judicializadas se conformaron tras detectar desfalcos millonarios y diversas irregularidades en dependencias claves, entre ellas Obras Públicas, y las secretarías General de Gobierno y la de Bienestar. En varios casos, la fiscalía anticorrupción documentó la simulación de contratos, sobrecostos en obras y desvío de recursos públicos.
Govea Orozco detalló que, a pesar de la complejidad de los casos, se acreditaron elementos para que jueces de control vincularan a proceso de los 29 ex servidores públicos, lo que permitirá avanzar hacia etapas procesales más sólidas.
Hasta junio de 2025, la fiscalía tenía registradas 790 carpetas de investigación en trámite, de las cuales 14 ya habían sido judicializadas. Además, se han solicitado y obtenido 15 órdenes de aprehensión contra ex funcionarios de alto perfil.
La fiscalía reveló que algunas de las carpetas están conectadas entre sí por esquemas financieros comunes, lo que podría derivar en nuevas acciones penales. “Se identificaron coincidencias en proveedores, mecanismos de dispersión de recursos y patrones de autorización que ya están siendo analizados por un equipo especializado”, precisó.
Resaltó que la depuración institucional y el fortalecimiento de los mecanismos de control interno continúan siendo prioridad, al tiempo que advirtió que aún se analizan otras causas relacionadas con posibles desvíos detectados en el cierre de la administración pasada.