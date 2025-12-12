Carlos Figueroa

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 12 de diciembre de 2025, p. 29

Ciudad Victoria, Tamps., La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Tamaulipas informó que logró la vinculación a proceso de 29 servidores públicos de la administración estatal pasada, encabezada por el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca (2016-2021), como resultado de las acciones emprendidas durante el último año para combatir delitos cometidos contra el erario.

Jesús Eduardo Govea Orozco, titular de la institución, informó que las medidas judiciales derivan de 31 carpetas de investigación integradas entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025.

Según la fiscalía, los ex funcionarios –de distintos niveles jerárquicos, desde direcciones administrativas, jefaturas de área, y secretarios– enfrentan cargos por delitos como abuso de autoridad, uso ilícito de atribuciones, ejercicio indebido del servicio público y daño patrimonial.

Las carpetas judicializadas se conformaron tras detectar desfalcos millonarios y diversas irregularidades en dependencias claves, entre ellas Obras Públicas, y las secretarías General de Gobierno y la de Bienestar. En varios casos, la fiscalía anticorrupción documentó la simulación de contratos, sobrecostos en obras y desvío de recursos públicos.