Viernes 12 de diciembre de 2025, p. 28

Guadalajara, Jal., El nombre de Marcos Aguilar Rojas, representante agrario de la comunidad wixárika y tepehuana de San Lorenzo Azqueltan, ubicada en el municipio jalisciense de Villa Guerrero, asesinado el 26 de noviembre por oponerse al despojo del territorio ancestral, retumbó de forma simultánea ayer en el centro de Guadalajara y la Ciudad de México, donde se realizaron marchas para exigir justicia y pedir la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“¡Marcos vive, la lucha sigue!”, fue el coro al unísono que se escuchó en ambas ciudades, en la conclusión de las llamadas “Jornadas por la vida en Azqueltan”, una iniciativa de la comunidad indígena afectada desde hace 10 años tras exigir la titulación de sus tierras en un juicio que se ha prolongado.

En todo ese tiempo, autoridades coludidas han permitido despojos, invasiones, desapariciones, golpizas, amenazas y, ahora, homicidios, todo en la impunidad a pesar de que los pobladores siempre han identificado y denunciado a sus agresores.

Con el apoyo de colectivos, wixaritari y tepehuanes encabezaron las marchas; en Guadalajara partieron de la plaza de El Santuario y con la entrega del pliego petitorio en la delegación de la Secretaría de Gobernación (SG). Mientras en la capital del país la movilización partió de la torre El Caballito hacia la SG.

La petición central fue justicia por el homicidio de Marcos Aguilar, el cese de las agresiones y, en particular, que la presidenta Claudia Sheinbaum emita un decreto para que las 38 mil hectáreas que integran la comunidad, sean tituladas y entregadas a sus ancestrales poseedores.

Señalan que han sufrido despojos con el apoyo y complacencia, denunciaron, de autoridades como la fiscalía de Jalisco, la policía investigadora estatal y la agencia del Ministerio Público de Villa Guerrero.