Viernes 12 de diciembre de 2025, p. 28

Chilpancingo, Gro., Integrantes de la Mesa Agraria del Ejido de Carrizalillo, en el municipio de Eduardo Neri, informaron que la asamblea determinó “cerrar totalmente” la mina Los Filos, de la empresa canadiense Equinox Gold, luego de ocho meses de permanecer en campamento afuera de las instalaciones por no llegar a acuerdos para la continuidad de la operación del yacimiento, que se ubica en sus tierras.

La decisión, dijeron, implica también suspender “el sistema de riego de la solución acidulada que de manera responsable hemos estado atendiendo” para evitar el daño ambiental que causaría un derrame de ácido al río Balsas.

En un escrito dirigido a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena; el procurador agrario Víctor Suárez; la procuradora de Protección al Ambiente, Mariana Boy Tamborrell, y el responsable de la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas de la Secretaría de Economía, Fernando Aboitiz, puntualizaron que siguen esperando una respuesta a favor del derecho por parte del gobierno federal y pidieron ser recibidos por las autoridades.

“Es un hecho que desde hace ocho meses la empresa ha administrado el conflicto haciéndoles creer que se encuentra en un proceso de negociación, lo cual, hemos señalado, nos ofende por la postura farsante con la que nos trata. Nosotros insistimos en que hay varios hechos flagrantes e ilegales de la conducta de la compañía que no entendemos por qué no han sido suficientes para ponerla en orden”, refirieron.

Asimismo consideraron que al no existir ningún acto relacionado con la continuidad del proyecto, la firma está obligada a iniciar el proceso de rehabilitación de sus tierras, que suponen son actividades adscritas al cierre de mina y, aseguran, debió comenzar a finales de marzo.

“Estos temas están en las manos de la Secretaría de Economía y de Semarnat y nos parece correcto preguntarles si accederemos a ese acto de justicia o no.”

Al referirse a la clausura que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó en octubre pasado a cinco áreas de dicha mina –dedicada a la extracción de oro– por haber ignorado medidas correctivas impuestas desde mayo, los ejidatarios consideraron que esa decisión significa que la compañía “ha cometido ilícitos ambientales”.

Sin embargo, indicaron, “la no atención de los actos señalados por Profepa, los justifica (la empresa) mencionando impedimentos de nuestra parte para su ingreso, lo cual no tiene sentido alguno porque por lo menos tres de los puntos de atención los puede resolver sin entrar al ejido y no lo ha hecho”.