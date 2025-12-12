Rocío González Alvarado

Clara Brugada, jefa del Gobierno capitalino, afirmó que con la declaratoria de la representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) abre una nueva etapa enfocada en la salvaguarda obligatoria de esta tradición comunitaria con 182 años de historia.

En ese sentido, instruyó a la Secretaría de Cultura capitalina a garantizar de inmediato los espacios solicitados por el comité organizador para ensayos y trabajos preparatorios, y afirmó que la administración local destinará los recursos necesarios para proteger y fortalecer esta celebración histórica.

Aseveró que este reconocimiento convierte a la representación de la Semana Santa en un tesoro cultural del mundo, pero sobre todo reafirma el orgullo y la identidad de Iztapalapa.

Destacó que la Pasión de Cristo no es la representación de un acto religioso, sino la demostración de la organización comunitaria social.

Brugada Molina recordó el largo camino institucional que hizo posible esta declaratoria, desde las primeras inscripciones locales en 2010 y 2012 hasta la gestión federal impulsada en 2019 y la inclusión en el inventario nacional en 2023. “Este logro pertenece a los ocho barrios de Iztapalapa y a miles de personas que año con año sostienen esta manifestación que ha trascendido generaciones y momentos históricos”, expresó.

La mandataria ofreció una conferencia en la sede del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, donde estuvo acompañada por los integrantes del elenco de la Pasión y de la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, quien consideró que con este reconocimiento se contribuye también a la salvaguarda de una práctica cultural viva que articula fe, memoria, trabajo comunitario, arte popular y organización social.

“Más que una obligación como un expediente de la Unesco, es un deber del Estado mexicano con las comunidades que han mantenido vivo este patrimonio”, expresó la funcionaria.

El titular de la Unidad de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad, Diego Prieto, apuntó que por primera vez una tradición específicamente vinculada a la Ciudad de México aparece en las listas del Patrimonio Cultural Inmaterial y ahora convive con las festividades del Día de Muertos, el ritual de los Voladores de Papantla y la gastronomía mexicana.

Aseguró que para esta declaratoria, el comité de la Unesco tomó en cuenta, sobre todo, el principio de consentimiento libre, previo e informado de las partes interesadas respecto al proceso de nominación.