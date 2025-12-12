▲ El puertorriqueño Bad Bunny en el primero de los ocho conciertos en la Ciudad de México, el miércoles pasado. Foto Afp

De La Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 12 de diciembre de 2025, p. 8

La Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo (Canaco Servytur) de la Ciudad de México refrendó que los ocho conciertos del cantante puertorriqueño Bad Bunny generarán una derrama económica de alrededor de 3 mil 228 millones de pesos.

El organismo empresarial estimó que alrededor de 2 mil 262 millones de pesos corresponderán a la venta de boletos, 550.3 millones se generarán por consumo de alimentos y bebidas y 416 millones de pesos derivarán del incremento en ocupación hotelera, lo cual podría alcanzar niveles de 80 a 90 por ciento en inmediaciones del estadio GNP, donde se realizan las presentaciones.

En un comunicado, la Canaco Servytur señaló que “este tipo de espectáculos no sólo consolidan a la Ciudad de México como epicentro cultural y de entretenimiento en América Latina, sino que también se dinamiza la economía local al activar cadenas de valor en sectores como alimentos y bebidas, transporte y comercio minorista”.

La gira Debí tirar más fotos Word Tour concluirá el próximo 21 de diciembre, por lo que la Canaco Servytur expuso que se prevé una afluencia total de 500 mil A 520 mil asistentes provenientes de diferentes puntos de la capital y diversos estados, así como de otros países.