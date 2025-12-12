Jorge Caballero

Enviado

Periódico La Jornada

Viernes 12 de diciembre de 2025, p. 8

La Habana., El actor mexicano Gael García Bernal recibió este miércoles el Coral de Honor en el Festival de Nuevo Cine Latinoamericano de Cuba, por su destacada labor cinematográfica. En su discurso, el actor recordó a las personas que lo acercaron a este arte: “Me conmuve mucho e inmediatamente pienso en mi familia y en las personas que me lo presentaron y cómo mi vocación se volvió el cine. Quienes me lo presentaron fueron gente como mi abuela, mi padre y mis amigos… Yéndome más adelante, fue aquí en San Antonio de los Baños que vine a hacer un curso de cine cuando tenía 15 años. Y aparte de pasarla muy bien, aprendí un montón de cosas y descubrí muchas dimensiones del cine, que me fascinaban para seguir viéndolo”.

El protagonista de Diarios de motocicleta, cinta en la que encarna al joven Ernesto Che Guevara, Gael agregó: “No sabía que me iba a dedicar al cine, porque parecía muy lejano e inalcanzable, pues en ese momento en México hacíamos cinco o seis películas al año… Me invitaron a hacer una película y pensé que era la única que iba hacer en la vida. De la que estoy hablando es Amores perros. Mientras se realizaba la edición, me llamaron para hacer otra, Y tu mamá también. Pensé que era una rachita de suerte, pero ahí descubrí todo lo que me gustaba del cine. El cine se volvió mi vocación por esta película”.