▲ El productor mexicano Santiago García Galván recibió la medalla a la Distinción por la Cultura Nacional en la edición 46 del Festival de Nuevo Cine Latinoamericano. Foto cortesía Rubén Ricardo Infante

Viernes 12 de diciembre de 2025, p. 7

La Habana., El productor, gestor y próximamente director cinematográfico mexicano Santiago García Galván recibió la medalla a la Distinción por la Cultura Nacional en la 46 edición del Festival de Nuevo Cine Latinoamericano que se celebra en La Habana, Cuba.

En su discurso de recepción, el condecorado mencionó: “Es un honor para mí. Estoy agradecidísimo con el pueblo cubano, con el ICAIC, con mis compañeros productores y cineastas de Cuba por toda esa filmografía tan increíble que tienen. Es todo un honor y ha sido un honor haber conocido íntimamente este país, haber formado una familia con una mujer cubana y a la que que dedico, junto a mi hijo, este premio. Qué bueno contribuir al intercambio cultural entre México y Cuba, que siempre ha sido tan importante para estas dos naciones”.

Para leer la resolución de la medalla a García Galván, subió al estrado Alpidio Alonso Grau, ministro de Cultura, y en voz de Teresa Viera, directora de los Cuadros del Ministerio de Cultura, señaló: “Por su quehacer artístico de una importante figura del cine en el mundo y muy especialmente en la región de las Américas; por la altruista contribución que ha hecho a la conservación y preservación del patrimonio fílmico nacional y a la visualización internacional de la historia y la geografía cubana, que a través de su ya reconocida carrera ha contibuido a la cultura nacional”.

Ya en declaraciones a La Jornada, García Galván confesó el caleidoscopio de emociones que lo invadieron al recibir la distición del gobierno cubano: “Este premio es para mí un momento culminante y un punto de reafirmar un compromiso para seguir trabajando en la construcción de este intercambio cultural entre todos estos países. “¿Qué sentí? Amor, orgullo, empatía, respeto y felicidad. Pasé por una gama de sensaciones que fueron desde el vértigo hasta la felicidad más absoluta. Pero también sentí una responsabilidad”.

Un camino hacia México

Compartiendo su emoción, Santiago agregó: “Un agradecimiento precioso y gigante por toda la gente que ha pavimentado el camino entre la relación cultural de México y Cuba; por toda la gente que en el camino me ha apoyado, porque hacer cosas ha sido una suma de voluntades enormes de los amigos de aquí y de México hasta personas que no tienen absolutamente nada que ver con el cine y me apoyan para que yo venga a hacer cosas aquí”.

Una de las cosas de las que Santigo está convencido es que el trabajo para “hacer un intercambio cultural, usar el cine y la narrativa, el arte y la belleza como instrumento de unión entre las culturas es donde creo que radica el gran valor que podemos aportar, y en este momento tan complejo me parece invaluable”.