El documental Cuadernos de La Habana: Gilberto Bosques en Cuba, de Miguel Díaz Reynoso, se estrenó ayer en el 46 Festival Internacional de Nuevo Cine Latinoamericano. En un fotograma de la cinta, aparece el diplomático poblano (segundo desde la izquierda) con Fidel Castro y Ernesto Guevara.

Viernes 12 de diciembre de 2025, p. 6

La Habana., Miguel Díaz Reynoso, embajador de México en Cuba y colaborador de La Jornada, debuta como cineasta en el 46 Festival Internacional de Nuevo Cine Latinoamericano, con su documental sobre su par, el histórico diplomático poblano Gilberto Bosques Saldívar, quien a decir de nuestro entrevistado, “fue un embajador mexicano muy reconocido, conocido por salvar a miles de españoles que huían de la guerra civil. Pero no sólo a éstos, sino también a franceses antifascistas, judíos, polacos e italianos perseguidos por el nazismo, gracias a la llamada Visa al Paraíso, que era otorgada por Gilberto Bosques a obreros, campesinos e intelectuales. Pero lo que me interesa contar en el documental Gilberto Bosques en Cuba, que se estrena hoy jueves (ayer) en el certamen cubano, es qué pasó con él después de este importante capítulo”.

Antes de entrar en materia, Díaz Reynoso precisó: “Una de las cosas que me importa decir es que los abuelos de mis hijos, españoles catalanes, llegaron a Marsella, y Bosques les dio el visado para ir al puerto de Veracruz y fundaron una familia, por la cual tengo hijos que le deben la vida a sus abuelos y bisabuelos que lograron salir de la locura de la persecución por la intervención de Bosques. Marsella-Veracruz es un capítulo muy conocido y muy respetado en la historia de México”.

Retomando el tema de su trabajo fílmico Gilberto Bosques en Cuba, revela: “La primera revelación del documental comenzó cuando Bosques recibió el télex del canciller Luis Padilla Nervo a nombre del presidente Adolfo Ruiz Cortines, que decía: ‘El Presidente de México le ofrece la embajada de Cuba por tan necesaria su experiencia y solicitándole su aceptación para iniciar el proceso; felicítole’.

“La fecha del télex firmado por Padilla Nervo, mientras Bosques estaba como embajador en Estocolmo, Suecia, era el 26 de julio de 1953, el mismo día que se realizó el asalto al cuartel Moncada, dos historias que se juntan. Por supuesto, dos procesos históricos que se unen: el de Cuba y el de Bosques y su familia. Por supuesto, Bosques aceptó inmediatamente ir a Cuba y así arranca la historia del documental: la historia de Gilberto Bosques en Cuba”.

Clara instrucción

El embajador Miguel Díaz, redactor de la columna Cuadernos de La Habana, publicada en esta casa editorial, pone ese nombre a su documental, como si fuera título de una colección: “Lo que vamos a ver en el documental es cómo a Bosques, a su paso por México antes de llegar a La Habana, el presidente Ruiz Cortines le dice: ‘A ver cómo le va con ese tiranuelo. Haga lo que tenga que hacer’. Más clara la instrucción, ni el agua. Ningún embajador creo que haya recibido una instrucción más clara y contundente, porque sabían muy bien quién era Gilberto Bosques y por qué lo estaban mandando a Cuba, quien llega cuando ya están arrestados Fidel, Raúl y todos, ya está en proceso el juicio e incluso la sentencia para ir a la prisión 15 años.

“Ahí empieza realmente la historia de Bosques, quien se da cuenta de que fue un juicio perverso; es un juicio en el que los acusados se convierten en acusadores. Es un capítulo muy importante en la historia el de Bosques en Cuba, quien reporta a México que se trató de un juicio evidentemente anormal. Entonces, en el documental se ve a Fidel, quien en su defensa argumenta por qué tuvieron que levantarse, y recupera ese momento de la historia en el que surge la frase: ‘Juzgadme, no importa: la historia me absolverá’”.

Detallando, Díaz Reynoso relata: “A partir de ahí viene un capítulo muy importante de Bosques, en el que él es testigo de ese juicio, de cuando encarcelan a Fidel y a los demás revolucionarios en la prisión y hace lo que tenía que hacer: otorgarles asilo… Hay una parte en el documental que es desconocida, cuando Fidel busca a Bosques, contado muy bien por Enma Castro, sobre las conversaciones entre ellos. Un diálogo en el que Fidel le pregunta cómo le hizo para llevar armas de Cuba a México en 1914, cuando Bosques era un joven revolucionario que iba a defender el puerto de Veracruz de la invasión estadunidense en 1914. Esa historia no es muy conocida. Bosques le pregunta: ‘¿para qué quieres saberlo’. Y Fidel le responde: ‘Yo quiero hacer lo mismo, pero al revés’. Es una historia fantástica.