El embajador mexicano recupera en su filme la labor del reconocido diplomático poblano en La Habana
Viernes 12 de diciembre de 2025, p. 6
La Habana., Miguel Díaz Reynoso, embajador de México en Cuba y colaborador de La Jornada, debuta como cineasta en el 46 Festival Internacional de Nuevo Cine Latinoamericano, con su documental sobre su par, el histórico diplomático poblano Gilberto Bosques Saldívar, quien a decir de nuestro entrevistado, “fue un embajador mexicano muy reconocido, conocido por salvar a miles de españoles que huían de la guerra civil. Pero no sólo a éstos, sino también a franceses antifascistas, judíos, polacos e italianos perseguidos por el nazismo, gracias a la llamada Visa al Paraíso, que era otorgada por Gilberto Bosques a obreros, campesinos e intelectuales. Pero lo que me interesa contar en el documental Gilberto Bosques en Cuba, que se estrena hoy jueves (ayer) en el certamen cubano, es qué pasó con él después de este importante capítulo”.
Antes de entrar en materia, Díaz Reynoso precisó: “Una de las cosas que me importa decir es que los abuelos de mis hijos, españoles catalanes, llegaron a Marsella, y Bosques les dio el visado para ir al puerto de Veracruz y fundaron una familia, por la cual tengo hijos que le deben la vida a sus abuelos y bisabuelos que lograron salir de la locura de la persecución por la intervención de Bosques. Marsella-Veracruz es un capítulo muy conocido y muy respetado en la historia de México”.
Retomando el tema de su trabajo fílmico Gilberto Bosques en Cuba, revela: “La primera revelación del documental comenzó cuando Bosques recibió el télex del canciller Luis Padilla Nervo a nombre del presidente Adolfo Ruiz Cortines, que decía: ‘El Presidente de México le ofrece la embajada de Cuba por tan necesaria su experiencia y solicitándole su aceptación para iniciar el proceso; felicítole’.
“La fecha del télex firmado por Padilla Nervo, mientras Bosques estaba como embajador en Estocolmo, Suecia, era el 26 de julio de 1953, el mismo día que se realizó el asalto al cuartel Moncada, dos historias que se juntan. Por supuesto, dos procesos históricos que se unen: el de Cuba y el de Bosques y su familia. Por supuesto, Bosques aceptó inmediatamente ir a Cuba y así arranca la historia del documental: la historia de Gilberto Bosques en Cuba”.
Clara instrucción
El embajador Miguel Díaz, redactor de la columna Cuadernos de La Habana, publicada en esta casa editorial, pone ese nombre a su documental, como si fuera título de una colección: “Lo que vamos a ver en el documental es cómo a Bosques, a su paso por México antes de llegar a La Habana, el presidente Ruiz Cortines le dice: ‘A ver cómo le va con ese tiranuelo. Haga lo que tenga que hacer’. Más clara la instrucción, ni el agua. Ningún embajador creo que haya recibido una instrucción más clara y contundente, porque sabían muy bien quién era Gilberto Bosques y por qué lo estaban mandando a Cuba, quien llega cuando ya están arrestados Fidel, Raúl y todos, ya está en proceso el juicio e incluso la sentencia para ir a la prisión 15 años.
“Ahí empieza realmente la historia de Bosques, quien se da cuenta de que fue un juicio perverso; es un juicio en el que los acusados se convierten en acusadores. Es un capítulo muy importante en la historia el de Bosques en Cuba, quien reporta a México que se trató de un juicio evidentemente anormal. Entonces, en el documental se ve a Fidel, quien en su defensa argumenta por qué tuvieron que levantarse, y recupera ese momento de la historia en el que surge la frase: ‘Juzgadme, no importa: la historia me absolverá’”.
Detallando, Díaz Reynoso relata: “A partir de ahí viene un capítulo muy importante de Bosques, en el que él es testigo de ese juicio, de cuando encarcelan a Fidel y a los demás revolucionarios en la prisión y hace lo que tenía que hacer: otorgarles asilo… Hay una parte en el documental que es desconocida, cuando Fidel busca a Bosques, contado muy bien por Enma Castro, sobre las conversaciones entre ellos. Un diálogo en el que Fidel le pregunta cómo le hizo para llevar armas de Cuba a México en 1914, cuando Bosques era un joven revolucionario que iba a defender el puerto de Veracruz de la invasión estadunidense en 1914. Esa historia no es muy conocida. Bosques le pregunta: ‘¿para qué quieres saberlo’. Y Fidel le responde: ‘Yo quiero hacer lo mismo, pero al revés’. Es una historia fantástica.
Conversaciones
Díaz Reynoso agregó: “Hay otra conversación fundamental de Bosques con Fidel y en la que utilizamos inteligencia artificial (IA), porque obviamente no hay imágenes de sus encuentros, porque eran confidenciales. La IA nos ayudó a recrear ese encuentro en el que Bosques le avisa a Fidel que lo van a matar; le dice: ‘Conocen su carácter, saben que es impulsivo. Van a matar a Raúl primero para obligarlo a salir y asesinarlo. Yo les doy el salvoconducto para irse a México’. Fidel le toma la palabra; según el testimonio de Emma Castro, Fidel le dijo a Bosques: ‘Vamos a asilar primero a Raúl; que se adelante a México para empezar a preparar al grupo’.
“Después se va Fidel protegido por Gilberto Bosques; se va a México con el resto de los revolucionarios. Y ahí empieza una nueva saga de esta gran historia que se desarrolla en nuestro país: desde quiénes les dan armas, en qué campos se entrenan y cómo empiezan a prepararse para la lucha armada, porque ellos iban por la opción política, pero Fidel se convence (también narrado en el documental) de que ya no hay vía política, que tiene que haber una revolución”.
Testimonios
Nuestro entrevistado señala otra cosa importante del documental Gilberto Bosques en Cuba: “Hay grandes testimonios, como el del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que cuenta cómo su padre, el general Lázaro Cárdenas, intervino para la liberación de los detenidos cubanos en México, y por supuesto Bosques desde Cuba suma su gestión ante el Presidente. Se logra la liberación y entran a una etapa de bajo perfil, pero con la finalidad de seguir preparando la expedición y acelerar la salida del Granma hacia Cuba para llegar el día en que estaba preparada también la sublevación en la isla y que coincidieran ambas cosas”.
Reflexionando sobre el papel diplomático de Gilberto Bosques en el contexto internacional por el que pasa México, Díaz Reynoso comenta: “Es muy importante, porque estamos viviendo nuevas amenazas de secuestro, de asilados en embajadas. Tenemos el caso de Perú, donde hay una amenaza, o de Ecuador, donde vemos cómo se rompe el orden legal internacional, el derecho de asilo. Y me parece que tiene una vigencia enorme recuperar al Bosques de los años 60, en una realidad actual, en la que es muy importante recuperar el trabajo de un diplomático, de una misión y de una visión de política exterior de México, de respeto al derecho de asilo.
“Obviamente es una lección para el público en general, pero más para los que se interesan en los estudios de las relaciones internacionales y la política exterior, en la que tenemos un modelo diplomático. En algunos momentos del documental se cuentan historias... no entro en detalles, pero es una lección diplomática. Por ejemplo, cuando Bosques asila en México a Cándido de la Torre y la policía de Batista lo secuestra y lo regresa a Cuba. Bosques se entera de la repatración, habla con el canciller de Batista y le dice: ‘Yo sé que lo tienen secuestrado y torturado’. La cancillería de Batista le miente y Bosques les dice: ‘¿Estarían dispuestos a romper relaciones?’ Eso no lo dice cualquier embajador; estamos hablando de una época en la que no había teléfonos celulares, cuando no había manera de recibir instrucciones inmediatas, y Bosques está hablando desde su experiencia, su fortaleza diplomática, y logra generar que Cuba devuelva a Cándido de la Torre a México. Esa lección de Bosques es importantísima, porque dice: ‘En cinco minutos lo decidí, en cinco minutos tuve que decidir con quién hablar, qué le iba a decir, hasta dónde estaban mis límites de negociación’.
“Eso es una muestra de enorme capacidad y temple diplomático, que es uno de los objetivos del documental, mostrar cómo se puede negociar, cómo se puede mediar en estos temas tan complejos en la vida diplomática. El resumen sería (que Bosques) fue un gran diplomático, nos dio muchas lecciones. En el documental se refleja la opinión de muchos autores que lo conocieron, que coinciden en que fue un modelo de diplomático.”