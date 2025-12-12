Braulio Carbajal

Periódico La Jornada

Viernes 12 de diciembre de 2025, p. 22

La inseguridad en el campo, particularmente las extorsiones del crimen organizado, eleva entre 10 y 20 por ciento el precio final de los alimentos que llegan a las mesas de las familias mexicanas, afirmó Jorge Esteve, presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA).

“Las extorsiones, dependiendo de la zona y del producto, hacen que llegue 10 o 20 por ciento más caro al consumidor”, explicó Esteve, quien detalló que el fenómeno ya no se limita a regiones tradicionalmente conflictivas como Michoacán.

En reunión con medios, el directivo señaló que los grupos criminales han diversificado sus modalidades: cobran por hectárea, por tonelada producida, por transporte o incluso obligan a los productores a comprar insumos a proveedores designados por ellos.

Esteve subrayó que el problema se agravó con el “descuido de la seguridad” en los últimos años y que hoy es “bastante generalizado”. “Antes eran puntos aislados; hoy encontramos nuevas formas de extorsión que hace ocho o 10 años no escuchábamos”, indicó.

Sin embargo, el presidente del CNA señaló que la inseguridad es un tema que ya está siendo atendido por el actual gobierno, aunque enfatizó en que no es el único factor que golpea al sector, dado que desde el sexenio anterior el campo fue “desmantelado”.