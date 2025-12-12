Clara Zepeda

Al cierre de noviembre de 2025, salir a consumir alimentos y bebidas fuera del hogar, comer carne, consumir leche, transportarse, así como el cuidado personal, representó el gasto más elevado de la canasta alimentaria para las familias mexicanas, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Los mexicanos resienten el encarecimiento de la canasta básica que en noviembre se ubicó en 4 mil 809.10 pesos por persona en el ámbito urbano y en 3 mil 447.63 pesos en el ámbito rural, según los datos de la canasta alimentaria más la no alimentaria, lo que representó las cifras más elevadas desde al menos 1992, año en que inicia la base estadística del Coneval y que ahora continúa el Inegi.

En un año, la canasta urbana subió 180.27 pesos y la rural 118 pesos. Así, el costo de los productos que se consideraron en la canasta alimentaria y no alimentaria presentó un crecimiento anual de 3.5 por ciento en el ámbito rural y de 3.9 por ciento en el urbano.