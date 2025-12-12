Alejando Alegría

Periódico La Jornada

Viernes 12 de diciembre de 2025, p. 21

México ha logrado ahorros acumulados por cerca de 760 millones de pesos gracias a un consumo eficiente de energía, destaca la Secretaría de Energía (Sener). “Durante mucho tiempo se creyó que el desarrollo se medía por cuánto se consume, pero hoy se sabe que consumir más no significa consumir mejor”, explicó el subsecretario de Planeación y Transición Energética, Jorge Marcial Islas Samperio, quien aparece en la imagen, en la entrega de un reconocimiento a 24 empresas que se sumaron al esfuerzo. Además, según el funcionario, incrementar la eficiencia ayuda a la justicia energética, es decir, a “garantizar que las personas tengan energía suficiente para realizar sus actividades”.