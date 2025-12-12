Julio Gutiérrez y Alejandro Alegría

Viernes 12 de diciembre de 2025, p. 21

El gobierno federal y el sector privado lo tienen claro: el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se debe mantener y se le deben hacer mejoras, planteó el titular de la Secretaría de Economía (SE), Marcelo Ebrard.

En este momento, señaló, no tiene ninguna información que indique que Estados Unidos tenga planes de negociar por separado acuerdos comerciales. Sin embargo, el sector privado no descarta que tras la revisión se admitan aranceles y convenios bilaterales entre los países socios.

“Se terminaron las consultas con 30 sectores de la economía, vimos entidades federativas, nos reunimos con el sector obrero, todo lo que es el campo… Lo resumiría así: nadie propone en México que se quite el tratado. Hay un consenso muy grande, muy amplio, en favor de que se mantenga y que tenga los menores cambios posibles.”

El próximo año se perfila una renegociación del T-MEC y está semana el representante comercial del país vecino, Jamieson Greer, consideró que tendría sentido discutir por separado los asuntos comerciales con Canadá y México, dadas las diferencias en las relaciones (https://t.ly/BbpVC).

“No tengo ninguna información al respecto”, aseguró Ebrard a medios tras ser interrogado sobre dichas declaraciones, al mismo tiempo de expresar que, lo que se entiende, es que el acuerdo comercial seguirá entre las tres naciones, aunque hay temas muy puntuales de cada país. “El consenso es que se mantenga, que se perfeccione”.