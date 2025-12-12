Viernes 12 de diciembre de 2025, p. 21
El gobierno federal y el sector privado lo tienen claro: el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se debe mantener y se le deben hacer mejoras, planteó el titular de la Secretaría de Economía (SE), Marcelo Ebrard.
En este momento, señaló, no tiene ninguna información que indique que Estados Unidos tenga planes de negociar por separado acuerdos comerciales. Sin embargo, el sector privado no descarta que tras la revisión se admitan aranceles y convenios bilaterales entre los países socios.
“Se terminaron las consultas con 30 sectores de la economía, vimos entidades federativas, nos reunimos con el sector obrero, todo lo que es el campo… Lo resumiría así: nadie propone en México que se quite el tratado. Hay un consenso muy grande, muy amplio, en favor de que se mantenga y que tenga los menores cambios posibles.”
El próximo año se perfila una renegociación del T-MEC y está semana el representante comercial del país vecino, Jamieson Greer, consideró que tendría sentido discutir por separado los asuntos comerciales con Canadá y México, dadas las diferencias en las relaciones (https://t.ly/BbpVC).
“No tengo ninguna información al respecto”, aseguró Ebrard a medios tras ser interrogado sobre dichas declaraciones, al mismo tiempo de expresar que, lo que se entiende, es que el acuerdo comercial seguirá entre las tres naciones, aunque hay temas muy puntuales de cada país. “El consenso es que se mantenga, que se perfeccione”.
Agregó que México buscará que, con la revisión o renegociación del T-MEC no se impongan aranceles, que van en contra del espíritu del tratado y se cumplan los paneles.
Posibles, pactos bilaterales
Por su parte, José Medina Mora Icaza, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), indicó que el T-MEC continuará como un acuerdo trilateral, pero no se puede descartar que sea un pacto que admita aranceles y convenios bilaterales entre los países socios.
“Lo que vemos es que el T-MEC seguirá como un tratado trilateral, pero con convenios bilaterales. En este caso, tendremos que trabajar con Estados Unidos y Canadá en convenios bilaterales que sean complemento del tratado”, señaló el dirigente luego de participar en el foro “México Inversionista: Sinergia público-privada”.
Medina Mora acotó que en este momento el gobierno de EU prefiere relaciones bilaterales a las multilaterales, por lo que el sector privado prevé todos los escenarios, pues la situación cambia todos los días.