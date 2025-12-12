Braulio Carbajal

El Banco de México (BdeM) estará atento a las implicaciones que puedan tener los nuevos aranceles de hasta 50 por ciento que serán aplicados desde el primer día de 2025 a países con los que nuestro país no tiene algún tratado de libre comercio, aseguró ayer Josué Fernando Cortés, director de Análisis sobre Precios, Economía Regional e Información del banco central.

En conferencia remota luego de presentar el Reporte sobre las economías regionales julio-septiembre de 2025, el representante del BdeM indicó que aún no se tienen estimaciones de los posibles impactos económicos en el país.

Este tema “ya no lo alcanzamos a incluir en las encuestas que hacemos a directivos, pero vamos a estar atentos sobre las posibles implicaciones que tengan. Vamos a estar atentos de la opinión de empresarios sobre las afectaciones en costos, insumos y cadenas de producción”, apuntó.

Cortés puso como ejemplo el caso de los aranceles al acero y aluminio que impuso Estados Unidos a México, que han tenido un efecto “limitado” en las exportaciones.

Ayer el Senado en México aprobó una serie de aumentos arancelarios propuestos por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum a más de mil 400 productos importados de China y otros 10 países con los que no se tiene tratado de libre comercio. A partir de enero, los aumentos de entre 5 y hasta 50 por ciento afectarán a productos como textiles, calzado, electrodomésticos, automóviles y autopartes, entre otros.

De acuerdo con el reporte del BdeM, se estima que durante el tercer trimestre del año en curso, la actividad económica retrocedió en todas las regiones, excepto en el centro norte.