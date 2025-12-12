Braulio Carbajal

Viernes 12 de diciembre de 2025

México cerró el tercer trimestre de 2025 con exportaciones históricas a Estados Unidos, manteniéndose como su mayor proveedor por encima de Canadá y China, según muestran cifrass oficiales.

Datos publicados ayer por la Oficina del Censo del Departamento de Comercio de EU, entre enero y septiembre del año en curso nuestro país exportó a territorio estadunidense mercancías por un valor de 399 mil 500 millones de dólares.

Las exportaciones de México –en niveles máximos desde que existen registros (1985)– son 6 por ciento superiores en términos nominales (sin descontar la inflación) respecto a los 378 mil 578 millones de dólares reportados durante el mismo periodo del año pasado.

Durante los primeros nueves meses de 2025, México se ubicó como el principal destino de las exportaciones de EU con un valor de 253 mil 600 millones de dólares, desplazando a Canadá por un margen mínimo, que en el mismo lapso se ubicó en 253 mil 400 millones.

De esta forma, de acuerdo con la Oficina del Censo, en lo que se refiere al comercio total, es decir, sumando exportaciones e importaciones, éste ascendió a 653 mil 100 millones de dólares, colocando a México como el mayor socio comercial de Estados Unidos.

De esta forma, el país acaparó 15.5 por ciento de las importaciones totales de EU, detrás se ubicó Canadá, con 12.9 por ciento del total, producto de ventas por 291 mil 700 millones de dólares, y China, con 7.7 por ciento, producto de exportaciones a Estados Unidos por 242 mil millones de dólares.