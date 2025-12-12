Iván Evair Saldaña

Periódico La Jornada

Viernes 12 de diciembre de 2025, p. 20

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó ayer el llamado “periodo de gracia” de seis meses para renovar el registro de una marca tras su vencimiento, al declarar constitucional el artículo 237 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Intelectual (LFPPI).

Por unanimidad, el Pleno aprobó el proyecto de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, quien negó el amparo a una persona que impugnó la norma, alegando que viola los derechos a la igualdad, seguridad jurídica y libre concurrencia porque otorga una ventaja indebida al titular de una marca caduca frente a terceros que buscan registrar un signo similar.