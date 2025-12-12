Economía
Corte avala “periodo de gracia” en propiedad intelectual
 
Periódico La Jornada
Viernes 12 de diciembre de 2025, p. 20

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó ayer el llamado “periodo de gracia” de seis meses para renovar el registro de una marca tras su vencimiento, al declarar constitucional el artículo 237 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Intelectual (LFPPI).

Por unanimidad, el Pleno aprobó el proyecto de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, quien negó el amparo a una persona que impugnó la norma, alegando que viola los derechos a la igualdad, seguridad jurídica y libre concurrencia porque otorga una ventaja indebida al titular de una marca caduca frente a terceros que buscan registrar un signo similar.

Sin embargo, la Corte declaró infundados los agravios y determinó que el artículo 237 de la citada ley es compatible con los principios constitucionales y con los estándares internacionales de protección de la propiedad industrial.

El fallo confirmó la resolución del 15 de agosto de 2024 del décimo primer tribunal colegiado en materia administrativa que negó el amparo a la quejosa.

