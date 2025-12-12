Clara Zepeda

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) financió a empresas a lo largo de este año con 750 mil millones de pesos, una cantidad que, si fuera un banco, la convertiría en la quinta mayor institución de crédito del país, afirmó Marcos Martínez Gavica, presidente del consejo de administración de la BMV.

Sostuvo que la bolsa está de regreso como una alternativa de financiamiento para las empresas.

Durante la comida de fin de año con representantes de los medios de información, José Manuel Allende, director general adjunto de emisoras, información y mercados, destacó que la BMV rompió siete años de sequía en ofertas públicas iniciales, mejor conocidas como OPI (la primera venta de acciones de una empresa al público inversionista), con la llegada de Esentia Energy; así como la oferta de Fibra Next, y el regreso de Aeroméxico.

“La dinámica que se registró a partir del segundo semestre de 2025 todavía tiene carrera para el próximo año. Esperamos que la racha continúe. Este año rompimos con siete años de sequía en las ofertas públicas, con nuevos nombres. Cerramos un ciclo de siete años de ausencia de OPI y tenemos en trámite tres hacia el primer trimestre de 2026”, anunció Allende.

El director general adjunto de emisoras reveló que la BMV superó el monto total de financiamiento del año pasado, al pasar de 607 mil millones de pesos a 750 mil millones de pesos en 2025, “es un chorro de lana que se está moviendo y va a continuar en los próximos meses”.