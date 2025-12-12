L

a mayoría de nosotros usamos cotidianamente servicios por aplicación: transporte, reparto, compras, entretenimiento o de cuidados. En poco tiempo nos habituamos a esta forma de consumo impulsada por la digitalización y la comodidad. Las plataformas se volvieron intermediarias casi inevitables de la vida diaria, transformando la relación entre empresas, personas trabajadoras y consumidores.

En América Latina esta expansión ha ocurrido sin un marco regulatorio sólido, amplificando riesgos y desigualdades para millones de personas, como ha documentado la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Brasil tiene más de 1.5 millones de repartidores y conductores. En México, alrededor de 2 millones de personas generan ingresos mediante plataformas. En Colombia unos 1.8 millones de personas trabajadoras ofrecen servicios de movilidad y repartidores. En Argentina y Chile, la informalidad que enfrentan miles de repartidores pone en evidencia cómo las plataformas se han vuelto esenciales para numerosos hogares, aun operando en marcos regulatorios insuficientes.

Diversos estudios (OIT, Cepal, CAF) prevén que el trabajo en plataformas seguirá creciendo y representará una proporción significativa del empleo urbano hacia 2030.

Varios factores profundizan esta precarización, que se ha asumido con sorprendente naturalidad: los altos niveles de informalidad borran la frontera entre trabajo independiente y subordinado, permitiendo que los modelos desregulados de las plataformas se reproduzcan rápidamente. La brecha digital y la desigualdad de género empujan a muchas mujeres, incluidas las migrantes, a recurrir a estas aplicaciones como estrategia de supervivencia, enfrentando algoritmos opacos y ausencia de derechos laborales básicos. A ello se suma la creciente presencia en los países de América Latina de plataformas globales y locales, con modelos de negocios que se sostienen en muchos casos sobre la explotación sistemática de mano de obra barata, sin garantías mínimas.

A pesar de este contexto, algunos países han avanzado hacia la regulación. Chile aprobó una de las leyes más completas de la región. Uruguay reconoce elementos de relación laboral en ciertos casos. México aprobó una reforma que protege a las personas trabajadoras de plataformas e implementa un piloto de acceso a seguridad social. En Colombia y Argentina se discuten modelos que van desde la presunción de laboralidad hasta esquemas híbridos. En Brasil, el debate sobre el estatus laboral de las y los conductores llegó al centro de la agenda política nacional. La creciente organización de las y los trabajadores de plataformas evidencia que la precariedad no es inevitable y que es urgente regular un sector cuyo poder económico crece rápidamente.