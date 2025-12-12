a mayoría de nosotros usamos cotidianamente servicios por aplicación: transporte, reparto, compras, entretenimiento o de cuidados. En poco tiempo nos habituamos a esta forma de consumo impulsada por la digitalización y la comodidad. Las plataformas se volvieron intermediarias casi inevitables de la vida diaria, transformando la relación entre empresas, personas trabajadoras y consumidores.
En América Latina esta expansión ha ocurrido sin un marco regulatorio sólido, amplificando riesgos y desigualdades para millones de personas, como ha documentado la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Brasil tiene más de 1.5 millones de repartidores y conductores. En México, alrededor de 2 millones de personas generan ingresos mediante plataformas. En Colombia unos 1.8 millones de personas trabajadoras ofrecen servicios de movilidad y repartidores. En Argentina y Chile, la informalidad que enfrentan miles de repartidores pone en evidencia cómo las plataformas se han vuelto esenciales para numerosos hogares, aun operando en marcos regulatorios insuficientes.
Diversos estudios (OIT, Cepal, CAF) prevén que el trabajo en plataformas seguirá creciendo y representará una proporción significativa del empleo urbano hacia 2030.
Varios factores profundizan esta precarización, que se ha asumido con sorprendente naturalidad: los altos niveles de informalidad borran la frontera entre trabajo independiente y subordinado, permitiendo que los modelos desregulados de las plataformas se reproduzcan rápidamente. La brecha digital y la desigualdad de género empujan a muchas mujeres, incluidas las migrantes, a recurrir a estas aplicaciones como estrategia de supervivencia, enfrentando algoritmos opacos y ausencia de derechos laborales básicos. A ello se suma la creciente presencia en los países de América Latina de plataformas globales y locales, con modelos de negocios que se sostienen en muchos casos sobre la explotación sistemática de mano de obra barata, sin garantías mínimas.
A pesar de este contexto, algunos países han avanzado hacia la regulación. Chile aprobó una de las leyes más completas de la región. Uruguay reconoce elementos de relación laboral en ciertos casos. México aprobó una reforma que protege a las personas trabajadoras de plataformas e implementa un piloto de acceso a seguridad social. En Colombia y Argentina se discuten modelos que van desde la presunción de laboralidad hasta esquemas híbridos. En Brasil, el debate sobre el estatus laboral de las y los conductores llegó al centro de la agenda política nacional. La creciente organización de las y los trabajadores de plataformas evidencia que la precariedad no es inevitable y que es urgente regular un sector cuyo poder económico crece rápidamente.
Sindicatos y organizaciones han articulado propuestas viables para mejorar condiciones laborales. Movimientos como el Sindicato Nacional de Trabajadores de Plataformas en Colombia o la UNTA en México han denunciado la precarización laboral y presentado propuestas concretos para proteger derechos. Por su parte, ciertas iniciativas empresariales, como Cornershop en Chile, muestran que el diálogo puede generar oportunidades de mejora, aunque la precarización sigue siendo la norma en la mayoría del sector.
En este escenario de vacíos regulatorios y tensiones, la OIT inició en 2025 la elaboración de estándares vinculantes sobre “trabajo decente en la economía de plataformas”, que busca establecer, normas globales sobre clasificación laboral, derechos colectivos, protección social y gestión algorítmica, garantizando transparencia, no discriminación y límites al control automatizado. La ronda decisiva será en junio de 2026, y la participación activa de sindicatos y colectivos de trabajadores será clave para incorporar sus demandas. 2026 no será un año más: será la prueba de si gobiernos y plataformas están dispuestos a garantizar derechos laborales en la era digital.
La adopción de este tratado podría marcar un punto de inflexión. Normas claras darían a los legisladores una base sólida para impulsar leyes ambiciosas basadas en los estándares internacionales. Regular el trabajo en plataformas no es sólo un asunto técnico: es una cuestión de justicia social que definirá el futuro del trabajo en la región. Además, se abre la puerta para que se integren enfoques interseccionales de justicia social: género, migración, cuidados, transición justa y protección social universal.
Para que 2026 marque un cambio real, la participación organizada de las personas trabajadoras será decisiva, junto con la voluntad política para avanzar hacia regulaciones firmes, con mecanismos efectivos de fiscalización. Si 2026 logra alinear presión social, voluntad política y estándares claros, puede inaugurar una nueva generación de derechos laborales en la economía digital. Si no, se perderá la oportunidad de corregir una de las mayores injusticias laborales del siglo XXI.
* Especialista en temasde derechos humanos