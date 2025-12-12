Xinhua, Sputnik y Reuters

Periódico La Jornada

Viernes 12 de diciembre de 2025, p. 19

Pekín. China siempre se ha opuesto a los aumentos unilaterales de aranceles en todas sus formas, por lo que exhorta a México a corregir lo que llamó prácticas incorrectas de unilateralismo y proteccionismo lo antes posible, según una declaración del Ministerio de Comercio del país asiático.

“Hemos tomado nota de los informes pertinentes y vigilaremos de cerca la implementación de las medidas mexicanas y evaluaremos más a fondo su potencial impacto”, dijo un portavoz del Ministerio de Comercio.

Así respondió el vocero al ser consultado por los medios sobre la aprobación por parte del Congreso mexicano de una propuesta para aumentar los aranceles a los socios que no pertenecen a acuerdos de libre comercio, los cuales entrarán en vigor a partir del 1º de enero de 2026.

China es el segundo socio comercial de México; 19.9 por ciento de las importaciones de México en lo que va de este año han tenido su origen en dicho país.

Asimismo el portavoz reconoció que la propuesta aprobada introduce algunos ajustes respecto a la versión de septiembre, “con reducciones moderadas en las tasas arancelarias propuestas para ciertos productos como autopartes, bienes de consumo ligero, textiles y prendas de vestir”, señaló que “estas medidas seguirán perjudicando sustancialmente los intereses de los socios comerciales afectados, incluida China”.