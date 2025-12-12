Viernes 12 de diciembre de 2025, p. 19
Pekín. China siempre se ha opuesto a los aumentos unilaterales de aranceles en todas sus formas, por lo que exhorta a México a corregir lo que llamó prácticas incorrectas de unilateralismo y proteccionismo lo antes posible, según una declaración del Ministerio de Comercio del país asiático.
“Hemos tomado nota de los informes pertinentes y vigilaremos de cerca la implementación de las medidas mexicanas y evaluaremos más a fondo su potencial impacto”, dijo un portavoz del Ministerio de Comercio.
Así respondió el vocero al ser consultado por los medios sobre la aprobación por parte del Congreso mexicano de una propuesta para aumentar los aranceles a los socios que no pertenecen a acuerdos de libre comercio, los cuales entrarán en vigor a partir del 1º de enero de 2026.
China es el segundo socio comercial de México; 19.9 por ciento de las importaciones de México en lo que va de este año han tenido su origen en dicho país.
Asimismo el portavoz reconoció que la propuesta aprobada introduce algunos ajustes respecto a la versión de septiembre, “con reducciones moderadas en las tasas arancelarias propuestas para ciertos productos como autopartes, bienes de consumo ligero, textiles y prendas de vestir”, señaló que “estas medidas seguirán perjudicando sustancialmente los intereses de los socios comerciales afectados, incluida China”.
Según analistas, la subida arancelaria servirá para la futura revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) programada para 2026, ya que Washing-ton exige a sus socios impedir que el T-MEC sirva de base de exportación para China, Vietnam, Indonesia y otros países.
Impacto de mil mdd en India
La decisión de México también afectará los envíos por valor de mil millones de dólares de los principales exportadores indios de automóviles, entre ellos Volkswagen y Hyundai, según dos fuentes y una carta de un grupo de la industria revisada por Reuters.
Los aranceles de importación de automóviles pasarán de 20 a 50 por ciento, ello pese a que la Sociedad de Fabricantes Indios de Automoviles ya había instado al Ministerio de Comercio de la India en noviembre a presionar a México para “mantener el statu quo” en los aranceles para los vehículos.