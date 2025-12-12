Julio Gutiérrez y Alejandro Alegría

Los aranceles que México aplicó a los países con los que no tiene acuerdos comerciales tienen un solo objetivo: preservar el empleo de 300 mil personas que hoy se ven en desventaja por la importación de productos, afirmó ayer Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía (SE).

Precisó que el gobierno prevé recaudar alrededor de 70 mil millones de pesos anuales con estas medidas.

El Senado aprobó el miércoles, en sesión fast track, aplicar aranceles a todos aquellos países con los que nuestra nación no tiene acuerdos comerciales. Se trata de cambios a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, que contempla cuotas a partir del 1º de enero del próximo año a mil 463 fracciones arancelarias de 17 sectores estratégicos, entre ellos el de autopartes, textil, plásticos, siderúrgico, vestido, electrodomésticos y calzado.

“Los aranceles son parte de una estrategia que busca aumentar el contenido nacional de lo que producimos. Otra pieza de la estrategia es ampliar nuestra manufactura avanzada, cosa que estamos logrando, y una más, muy relevante, tiene que ver con la protección de sectores de nuestra economía que están enfrentando una competencia con precios mucho muy bajos.

“Es el caso de automotores, textiles, muebles y juguetes”, explicó Ebrard al participar en un encuentro organizado por Visa y afirmó que estas medidas van a proteger 350 mil empleos en 2026”.

De los 10 capítulos con mayor peso en las exportaciones mexicanas, China suministra insumos esenciales en una proporción de 24.6 por ciento a seis de ellos, apuntó Monex en un análisis.